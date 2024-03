Osasuna Deja el club Jagoba Arrasate no renovará como entrenador de Osasuna EITB MEDIA Publicado: 26/03/2024 18:03 (UTC+1) Última actualización: 26/03/2024 19:23 (UTC+1) El técnico de Berriatua, que fichó por el club navarro en el verano de 2018, ha confirmado este martes que, cuando fnalice la temporada 2023-24, no va a continuar en la entidad rojilla. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Jagoba Arrasatek ez du berrituko Osasunarekin

Jagoba Arrasate no renovará como entrenador de Osasuna al término de su contrato, que finaliza el próximo 30 de junio, tal y como ha anunciado este martes, en Pamplona, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el presidente del club, Luis Sabalza, y el director deportivo, Braulio Vázquez.

El técnico de Berriatua ha argumentado su decisión en que no estaba "convencido del todo" para aceptar la oferta de renovación que había recibido por parte del club. Cuestionado por las razones por las que no hallaba ese convencimiento total al que ha aludido, Jagoba Arrasate ha reconocido que esta temporada 2023-24 ha sido "un año complicado", que comenzó con "una decepción muy grande", en alusión a la eliminación de Osasuna, en Brujas, de la Liga Conferencia. "Valoras todo. Estoy obsesionado con terminar bien con Osasuna. Podía seguir, pero tengo que ser honrado", ha puntualizado.

Arrasate ha afirmado sentirse "un poco abrumado" por "todas las muestras de cariño" que ha recibido: "Osasuna me ha hecho feliz", ha señalado, emocionado, en una comparecencia en la que se ha afanado en subrayar que no ha habido ningún factor desestabilizador que le haya empujado a tomar la decisión que ha anunciado.

Una decisión "complicada"

"Es una decisión complicada, como podéis imaginar; estoy tranquilo y en paz conmigo mismo. No es una despedida, estamos inmersos en una competición en la que quedan nueve partidos y eso ya llegará", ha indicado, entre lágrimas, el preparador vasco.

Como ha quedado dicho, Arrasate ha afirmado no tener "el convencimiento de antes. Si no estoy convencido del todo, es difícil que sea feliz. Si no soy feliz, es difícil que saque lo mejor de mí. Creo que ha llegado el momento. Son horas complicadas", ha reconocido.

Jagoba Arrasate llegó a Osasuna en el verano de 2018, procedente del Numancia. Cuajó una gran temporada en Segunda División, finalizándola con un histórico ascenso; con cuatro permanencias consecutivas en la máxima categoría, se ha erigido como el capitán del barco, y el indiscutible líder del proyecto.

De su etapa, Arrasate ha comentado: "Son seis años donde nos hemos hecho mejor el uno al otro. Hace seis años, todos estamos peor. Yo entrenaba en Segunda, y Braulio era director deportivo en Segunda. Después de seis años, estamos en una disposición mejor".

En la temporada 2022-23, el equipo alcanzó su mejor versión, con la final de Copa del Rey disputada en Sevilla, ante el Real Madrid, y la clasificación a competición europea, 16 años después; esa clasificación quedó en menos de lo esperado, tras la eliminación en la fase previa contra el Brujas. El último gran hito fue jugar la Supercopa de España en Riad, el pasado mes de enero.

"No han sido días fáciles"

De la decisión tomada en los últimos días, Arrasate ha explicado que "no han sido días fáciles. Desde que el club me ofrece seguir, entré en un proceso de reflexión. Ese período se ha hecho largo. Estoy agradecido a todo el mundo, y tranquilo conmigo mismo".

El entrenador vizcaíno ha insistido, en varias ocasiones, que la rueda de prensa que ha ofrecido este martes no era de despedida, sino para informar de su decisión de no renovar; en ese sentido, ha destacado que, una vez terminada la competición, en su última comparecencia como entrenador del club, "quizás me derrumbe".

El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, y el director deportivo, Braulio Vázquez, han reiterado que el club no tenía "ningún plan B", como alternativa a Arrasate. Ambos, al igual que el propio técnico, se han mostrado agradecidos, ante lo realizado conjuntamente en los últimos años, y han recordado algunos momentos en los que, en el plano deportivo, la escuadra rojilla ha vivido tramos más bajos. Jagoba Arrasate siempre ha contado con la total confianza pública de la entidad.

En al menos dos ocasiones de su comparecencia, el entrenador de Berriatua ha señalado que, en esta temporada 2023-24, el equipo pamplonés no había logrado "dar continuidad" al excelente nivel alcanzado en la anterior campaña. No obstante, Arrasate ha valorado como positivo el balance que, a falta todavía de casi un cuarto de Liga, acredita Osasuna, que, tras 29 jornadas, ocupa una cómoda duodécima posición en la tabla, con 36 puntos, 14 más que el Cádiz, primer equipo en puestos de descenso.

Jagoba Arrasate ha tenido palabras de elogio para sus jugadores, a los que ha trasladado este mismo martes su intención de no renovar, y se ha puesto a disposición tanto del club como del entrenador que tome su relevo al frente del equipo para cualquier aspecto que necesiten en el futuro. El técnico ha sido despedido con aplausos por los y las periodistas que han cubierto informativamente su comparecencia.