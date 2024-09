Osasuna LaLiga EA Sports - 7ª jornada Osasuna empata, 0-0, en Mestalla, ante el Valencia, y suma su primer punto a domicilio EITB MEDIA Publicado: 24/09/2024 21:07 (UTC+2) Última actualización: 24/09/2024 21:30 (UTC+2) Los de Vicente Moreno han llevado a cabo un partido firme en defensa, y han sabido responder a un equipo, en Valencia, que se encuentra en una situación complicada en la clasificación. Osasuna, así, ya tiene once puntos, con siete jornadas de Liga disputadas. Moi Gómez busca el pase, ante Pepelu, en una acción de ataque de Osasuna. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Osasunak berdindu egin du Mestallan, 0-0, Valentzia aurkari, eta etxetik kanpo lortutako lehen puntua eskuratu

Osasuna ha empatado, 0-0, ante el Valencia, en Mestalla, este martes, en el partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2024-25. De esta forma, el equipo navarro suma su primer punto a domicilio en el campeonato, después de no haber podido obtener ninguno en Girona ni en Vallecas, y cuenta ya con once puntos en la clasificación, tras siete jornadas disputadas; los de Vicente Moreno son, provisionalmente, séptimos, en tanto que su rival, el Valencia, con cinco puntos, no abandona la zona peligrosa de la tabla.

Valencia-Osasuna (0-0): resumen del partido

Así las cosas, en la primera mitad, se ha visto un partido de desgaste por parte de ambos equipos, que han mantenido un duro e igualado forcejeo por hacerse con el control del centro de campo y del juego. Apenas ha habido ocasiones claras de gol; por parte de Osasuna, la mejor la ha tenido Rubén Peña, en una jugada ensayada, en la que Jon Moncayola ha sacado una falta hábilmente hacia atrás, al punto de penalti, pero el jugador abulense no ha enganchado bien el remate.

El segundo tiempo ha comenzado con el Valencia más decidido a lanzarse al ataque, y Sergio Herrera ha tenido que realizar una buena parada ante Dani Gómez, en el minuto 50 de partido. Los de Vicente Moreno, no obstante, han equilibrado pronto el choque, y la igualdad ha continuado siendo la nota predominante en Mestalla. Ya en el tramo final, Ante Budimir, de cabeza, ha estado cerca de marcar, pero su remate ha salido por encima de la portería de Mamardashvili.

No se ha movido, en definitiva, el marcador, y Osasuna ha obtenido un punto de mérito en un campo cuyo titular, el Valencia, no ha comenzado bien, pero cuenta con calidad y argumentos para ir hacia arriba, lo que lo convierte en peligroso.

Ficha técnica

0 – Valencia: Mamardashvili; Thierry (Foulquier, min. 74), Tárrega, Mosquera, J. Vázquez; Diego López (Hugo Duro, min. 74), Pepelu, Barrenechea (Javi Guerra, min. 61), Rioja; Almeida (Fran Pérez, min. 61) y Dani Gómez (Canós, min. 84).

0 – Osasuna: Sergio Herrera; Areso, Boyomo, Herrando, Abel Bretones; Moncayola (Ibáñez, min. 46), Torró, Moi Gómez; Peña (Bryan Zaragoza, min. 77), Raúl García de Haro (Budimir, min. 63) y Aimar Oroz (Rubén García, min. 63).

Árbitro: Ortiz Arias (Madrid). Tarjeta amarilla a Mosquera y Jesús Vázquez, del Valencia, y a Torró, Herrando, Vicente Moreno y Budimir, de Osasuna.

Incidencias: 40 425 espectadoras y espectadores, en Mestalla.