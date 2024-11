Real Sociedad Copa del Rey La Real Sociedad presenta recurso para que su eliminatoria ante el Jove Español no se juegue el día 21 EITB MEDIA Publicado: 11/11/2024 17:48 (UTC+1) Última actualización: 11/11/2024 17:54 (UTC+1) En ese recurso, el club guipuzcoano solicita que se anule la resolución que ha fijado que la eliminatoria de Copa Jove Español-Real Sociedad se dispute el 21 de noviembre, y se busque una fecha alternativa, anterior al día 27. La Real Sociedad ha presentado, este lunes, un recurso, en torno al partido de Copa. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Realak helegitea aurkeztu du, Jove Españolen aurkako kanporaketa hilaren 21ean ez jokatzeko

La Real Sociedad ha presentado un recurso para que su partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2024-25 ante el Jove Español no se juegue el próximo 21 de noviembre, jueves, a las 21:00 horas, que es la fecha y la hora que la resolución del Juez Único de Competiciones No Profesionales de la Federación Española de Fútbol fijó el pasado viernes para la disputa de dicha eliminatoria. Tal y como ha informado el club guipuzcoano, la Real solicita, en el recurso, que se anule esa resolución y se busque una fecha alternativa para la eliminatoria, aplazada el día 31 de octubre por la DANA, anterior al día 27 de noviembre.

De esta manera, el club vasco, ha presentado el recurso ante el Comité Nacional de Segunda Instancia para las competiciones profesionales y no profesionales de la Federación Española de Fútbol. La Real Sociedad no está de acuerdo con jugar la eliminatoria durante la semana de parón internacional, en el que no podrá contar con 14 jugadores, y a tres días de que se juegue en San Mamés, el domingo 24, el derbi Athletic-Real.

La Real planteó que el partido de Copa se disputara el fin de semana del 23 y 24 de noviembre y que el derbi vasco se aplazara al 18 de diciembre, pero no hubo acuerdo entre las partes implicadas. Tras este parón de la competición, la Real Sociedad retoma la Liga el día 24 contra el Athletic, y juega el 28 de noviembre contra el Ajax en el Reale Arena, en la Liga Europa; en la semana siguiente, se juega la segunda eliminatoria de Copa del Rey.