Jon Rahm termina el aislamiento y puede preparar el US Open

El golfista vizcaíno Jon Rahm, tercero del mundo, anunció este sábado que, tras dar negativo en dos test en las últimas 24 horas, está ya autorizado para dejar el aislamiento que comenzó la pasada semana tras dar positivo por coronavirus en el Memorial Tournament, y afrontar así la preparación para el US Open que se celebrará la próxima semana.

"Después de dos test negativos en las últimas 24 horas y tener el visto bueno de las autoridades sanitarias, es momento de prepararme para el US Open", escribió el vasco en su cuenta de Twitter.

After two negative test in a 24 hour span and being cleared by health officials, it’s time to get ready for the US Open. Vamos!! pic.twitter.com/RmB7MGl0SA