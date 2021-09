02/09/2021 13:48 Otros deportes Tokio 2020 Agurtzane Egiluz vuelve a casa con un diploma EITB MEDIA España ha caido hoy ante Gran Bretaña por 43 a 62 en el partido de la lucha por el séptimo y el octavo lugar. Escuchar la página Escuchar la página

Agurtzane Egiluz ha logrado un diploma paralímpico tras quedar en el octavo puesto con la selección española de baloncesto en silla de ruedas.

En el cuadro femenino, la selección estatal de baloncesto en silla de ruedas peleaba hoy por alcanzar el séptimo puesto de la competición, pero una superior Gran Bretaña no le ha dejado alcanzar el objetivo de la jornada en el Ariake Arena.



El combinado de la deportista de Basque Team se metió en cuartos de final tras vencer a Argelia y terminar cuarta en su grupo. Su siguiente meta era meterse en semifinales y seguir haciendo historia, pero cayó ante Alemania por 57-33. Por su parte, Gran Bretaña también perdió en cuartos de final, en su caso ante China.



Ese era el punto de partida de ambos conjuntos en un encuentro que ha tomado un claro rumbo desde casi el inicio del mismo. Exceptuando los empates a dos y a cuatro, las británicas han ido siempre por delante en el marcador, con una ventaja en algunos momentos de más de diez puntos. Así, el primer cuarto ha terminado con un contundente 8-22 en el luminoso.



Durante el segundo cuarto el choque ha tenido la misma tónica. Gran Bretaña ha seguido imponiéndo su ritmo hasta llegar al descanso con un claro 21-33. Ya en la segunda mitad las jugadoras del conjunto que dirige Abraham Carrión han continuando tratando de contener a las adversarias, pero se han topado con un férreo contrincante, con una dilatada trayectoria en grandes competiciones. El tercer parcial ha concluido con un 29-53 en el luminoso y el marcador final se ha ido al 43-62 que ha dado el séptimo puesto a Gran Bretaña.



"Son nuestros primeros Juegos y hemos pecado de novatas. Estamos frustradas porque no nos han salido las cosas, pero hay que aprender de eso. En tres meses tenemos el Europeo, vamos a jugar contra ellas, contra Alemania, contra Holanda, y tenemos que darlo todo. No nos queda otra que seguir para adelante. Lamentarnos y lamernos las heridas un par de minutos y poco más, tenemos que seguir para adelante y ya está" ha declarado Agurtzane Egiluz al equipo de comunicación de Basque Team desplazado a Tokio.