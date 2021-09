04/09/2021 10:43 Otros deportes Tokio 2020 Diploma paralímpico para Higinio Rivero al terminar sexto en la prueba de piragüismo EITB MEDIA Rivero ha entrado en meta en sexta posición, a 2.981 del vencedor, el brasileño Fernando Rufino. Escuchar la página Escuchar la página

El palista de Basque Team Higinio Rivero ha tenido una jornada dura en el Sea Forest Watergate de Tokio, ya que en apenas hora y media ha tenido que disputar tanto la semifinal como la final del VL2-200 metros del paracanoe.



En su semifinal, la segunda de la prueba, Higinio ha marcado el mejor tiempo, 55.195; ha sido la segunda mejor marca teniendo en cuenta ambas semifinales. Por lo tanto, el vizcaíno no ha tenido demasiados problemas para pasar a la gran cita del día.

En la final les esperaban ya grandes rivales, entre ellos el portugués Mourao y el brasileño Fernando Rufino de Paulo, clasificados directamente en las tandas de la primera jornada.



En la final, ha quedado patente la evolución que está experimentando el paracanoe en los últimos años y los pasos que se están dando para aumentar la competitividad en este deporte.

El brasileño Fernando Rufino de Paulo se ha llevado la medalla de oro (53.077), el estadounidense Steven Haxton la plata (55.093) y el portugués Norberto Mourao el bronce (55.365). Todos los puestos a partir del primero han estado en un puño, muy disputados. Higinio ha entrado en meta en sexta posición, a 2.981 del vencedor.



Higinio ha terminado muy satisfecho con su actuación en sus primeros Juegos. Rivero piensa ya en el Mundial que se disputará en Copenhague entre el 16 y 19 de septiembre, y por supuesto, los juegos de París 2024.

"Muy contento"



"Estoy muy contento. Igual en la final me he venido arriba, pero lo volvería a hacer. La final la hemos arrancado bien. Normalmente me suelen sacar bastante en los primeros 50 metros y yo creo que hemos estado ahí, en los tres primeros, durante los primeros 100 metros. A partir de los 100 se me ha empezado a hacer un poco cuesta arriba. Es verdad que yo suelo subir al final, he regulado a partir del 100 pero no ha sido suficiente como para poder hacer la subida habitual que tengo en los últimos metros porque he apretado demasiado al principio, de querer estar delante. La salida la volvería a hacer y lo único que tengo que entrenar es el poder hacer el final mejor, así que eso no lo cambio" ha asegurado el piragüista de Basque Team.