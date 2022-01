28/01/2022 15:32 Otros deportes SNOWBOARD Lucas Eguibar disputará en Cortina d'Ampezzo la última Copa del Mundo antes de partir a Beijing EITB MEDIA El rider donostiarra afronta la prueba italiana motivado, pero intentando dosificar fuerzas de cara a la gran cita olímpica a la que hará frente el próximo 10 de febrero. Escuchar la página Escuchar la página

El snowboarder Lucas Eguibar afronta este fin de semana la última Copa del Mundo, que se disputará en la estación de italiana de Cortina d'Ampezzo, antes de partir hacia los Juegos de Beijing. Lo hará muy motivado, pero intentando dosificar fuerzas de cara a la gran cita olímpica a la que hará frente el próximo 10 de febrero.

El actual campeón del Mundo es uno de los favoritos para subir al podio olímpico en la capital China. El donostiarra obtuvo un diploma en los Juegos de Sochi 2014, aunque no le fue también en Pyeongchang 2018, donde quedó eliminado en octavos de final. En eta ocasión quiere sacarse la espina y completar una trayectoria en la que destacan el Globo de Cristal ganado en la Copa del Mundo de 2015, el subcampeonato del Mundo de 2017 cosechado en Sierra Nevada y el título mundial obtenido en Idre Fäjll (Suecia) en 2021.

Tras el Mundial ha venido arrastrando una lesión de espalda que este verano le ha llevado incluso a plantearse la continuidad en la diciplina. Sin embargo, parece que las últimas infiltraciones han dado su fruto y Lucas afirma que se encuentra en un buen momento de forma, aunque no niega que tiene que medir mucho el esfuerzo para no mermar su opciones de cara a su gran objetivo del año.

"Lo que pasa por mi cabeza es estar tranquilo, disfrutar esta carrera, coger sensaciones e ir poco a poco, con mentalidad para los Juegos. Hay que ser inteligente, no nos vamos a jugar todo por esta carrera, pero a la vez es una carrera muy importante y tenemo que darlo todo para la clasificación" ha declarado el snowboarder a la fundación Basque Team tras los entrenamiento de esta mañana.

"Es un circuito bonito. Al principio hay como tres o cuatro curvas muy cerradas y es muy estrecho, aí que ahí yo creo que no se podrá adelantar cai nada y la última parte es como una recta muy larga y está super guay. Se coge velocidad y es lo que a mí me gusta. Además será una carrera nocturna y será divertida" ha adelantado el rider de Basque Team.

Esta temporada su mejor resultado en la Copa del Mundo llegó en la pruba de Cervinia (Italia), el pasado diciembre, donde subió al tercer cajón del podio.

Participación de Álvaro Romero

Junto a Eguibar también está presente en Cortina d'Ampezzo el también donostiarra Álvaro Romero tras su victoria el pasado fin de semana en la Copa de Europa disputada en Reiteralm.

Álvaro Romero, en Cortina d'Ampezzo.

"Vengo muy contento, muy motivado. La victoria del otro día era algo que necesitaba, que esta temporada me tocaba ya. Vengo muy motivado, con ganas de hacerlo bien en Copa del Mundo, como hice en mi penúltima carrera, en Rusia. El circuito me daba un poco de respeto al principio pero ahora lo he probado, creo que estoy yendo rápido, creo que puede ir muy bien y mañana vamos a ir con todo a hacerlo lo mejor posible y a ver qué tal sale. A mí las salidas me cuestan un poco y ésta e un poco alta y está muy dura. La primera me ha costado un poco. La primera parte e la má difícil y luego hay tres curvas bastante seguidas, pequeñas y un poco cerradas pero la velocidad no es muy grande y se hace un poco más fácil y luego está la parte final que es una recta muy larga con varios dobles y saltos. Ahí se coge mucha velocidad", ha comentado Romero a la fundación Basque Team tras el entrenamiento de la mañana.