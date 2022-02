07/02/2022 12:35 Otros deportes BEIJING 2022 Etxezarreta: "Este resultado me da alas de cara al futuro" EITB Media Tras el gran resultado en el descenso, participa este martes en el super gigante. Escuchar la página Escuchar la página

El esquiador Adur Etxezarreta ha reconocido que su decimoséptimo puesto en la prueba de descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 le da "alas de cara al futuro", y espera poder ser "competitivo" en su segunda participación en la cita china, este martes en el super gigante.

"La pista tiene un par de puntos cruciales y no da tregua durante todo el recorrido y no he fallado, este resultado me da alas de cara al futuro", señaló en declaraciones a la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) tras su actuación en la estación de esquí china de Xiaohaituo Mountain.

Este martes, a partir de las 04:00 hora en Euskal Herria, participará en la prueba de super gigante. "En super gigante vengo menos rodado que en descenso y puede que me cueste más, pero creo que puedo ser competitivo. Así que voy a bajar con todo para hacerlo lo mejor posible", indicó.