El Bera Bera pierde en Elche en la última jugada del partido y deberá remontar en San Sebastián

El Super Amara Bera Bera ha perdido este sábado en Elche, ante el Atticgo Balonmano Elche, por 28-27, en el primer partido de la eliminatoria de semifinales de la Liga Guerreras Iberdrola, por lo que deberá remontar en San Sebastián, en el Josean Gasca. Para estar en la final, el Bera Bera tendrá que ganar en la capital guipuzcoana dos partidos consecutivos al Elche, el viernes 19 y el domingo 21 de mayo.

La derrota de las jugadoras de Imanol Álvarez se ha producido en la última jugada del partido. El Bera Bera ha estado por detrás en el marcador prácticamente durante todo el encuentro, y el Atticgo Elche ha conseguido una ventaja de hasta ocho goles en la segunda parte (24-16), pero, con una brillante reacción, el conjunto donostiarra ha sabido acercarse a su rival en los minutos decisivos, para empatar a 26 y, ya en el último minuto, a 27. En definitiva, la última jugada, el último segundo, ha decidido el vencedor, ya que el Elche ha hecho el gol que le ha dado la victoria y el 1-0 en la eliminatoria justo en la última jugada del choque, cuando la prórroga parecía ya un hecho.

El Elche ha tomado el mando desde el inicio, y ya en el 9-3, mediada la primera parte, daba la impresión de que no era la tarde del Bera Bera, que no lograba tener precisión en ataque. El 16-11 que se registraba al descanso no era, así las cosas, la peor de las noticias, ya que el equipo local mandaba por siete goles, 15-8, poco antes del intermedio. Lo cierto es que el tramo inicial del segundo tiempo no mostraba capacidad de reacción en el Bera Bera, superado por el ímpetu y el buen hacer defensivo del conjunto ilicitano; 23-15 y 24-16 ha estado ganando el Elche, y las opciones de victoria de las de Imanol Álvarez parecían pocas, en ese punto.

No obstante, los últimos minutos han estado llenos de emoción. Con un parcial de 2-8, el Bera Bera ha puesto la igualada, justo antes del último minuto; el Elche ha anotado y ha vuelto a tomar la delantera, pero un nuevo tanto del equipo guipuzcoano llevaba el empate a 27 a falta de apenas unos segundos. El Elche ha tenido el acierto de hacer otro gol en el último suspiro para poner el 1-0 en la eliminatoria, que el Bera Bera tratará de remontar ante su afición.