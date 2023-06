Otros deportes RENOVACIÓN Arrojeria, Etxeberria y Hernández renuevan por un año más con el Bera Bera EITB MEDIA Publicado: 09/06/2023 15:30 (UTC+2) Última actualización: 09/06/2023 15:34 (UTC+2) De esta forma, cumplirán 11, 10 y 4 temporadas en el conjunto donostiarra, respectivamente. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Esther Arrojeria, Maitane Etxeberria y Laura Hernández. Foto: Bera Bera Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Arrojeriak, Etxeberriak eta Hernándezek beste urtebetez jarraituko dute Bera Beran

Según ha comunicado el Súper Amara Bera Bera, Esther Arrojeria, Maitane Etxeberria y Laura Hernández se han comprometido para jugar una temporada más en el club donostiarra

Arrojeria cumplirá 11 años desde que debutó en división de honor en 2012, y la central de Usurbil reconoce que esta temporada "ha sido de las mejores". "Me he sentido importante en el equipo y he podido vivir experiencias inimaginables como jugar un europeo, además, con buenas sensaciones.

Por lo tanto, Arrojeria se muestra "contenta" por renovar el contrato con el club y por "estar en el equipo de casa, con mi gente, en el que estoy muy a gusto y con ganas de afrontar nuevos retos". En su trayectoria en Donostia, ha jugado 267 partidos y ha marcado 798 goles. Arrojeria siente que la próxima temporada es "ilusionante". "Tenemos nuevos retos, estamos desando de poder clasificarnos para la fase de grupos de la European League, la Supercopa Ibérica con cambio de formato, la Copa vuelve a casa y a ver si podemos quitarnos la espina y que se pueda repetir la organización que fue espectacular. En liga, otra vez unos play-off que han sido súper emocionantes e intentaremos pelear hasta el final".

Por su parte, Maitane Etxeberria cumplirá 10 años en la elite con el equipo de Gipuzkoa, dado que debutó en septiembre de 2013, con apenas 16 años. A partir de ese día, han sido 292 partidos y 725 goles con Bera Bera. Por lo tanto, la guipuzcoana se embarcará en su 11ª temporada.

Laura Hernández, por su parte, cumplirá su cuarta temporada en Bera Bera, equipo con el que ha marcado 301 goles. "Ilusionada" por renovar el contrato, está "contenta" por la labor que ha hecho el equipo. "Hemos terminado con derrota, pero el trabajo ha sido destacable, logrando Copa y Supercopa que se nos resistían y jugaremos European League gracias a ganar la liga regular".