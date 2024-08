Otros deportes Golf Carlota Ciganda comienza el Open Británico muy lejos del liderato EITB MEDIA Publicado: 22/08/2024 22:12 (UTC+2) Última actualización: 22/08/2024 22:12 (UTC+2) La navarra ha cerrado la primera jornada con una tarjeta de 75 golpes (+3), quedando en el puesto 63, junto a varias golfistas más. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Carlota Ciganda. Foto de archivo: EFE

Euskaraz irakurri: Carlota Cigandak lidertzatik oso urrun hasi du Britainiako Irekia

La golfista navarra Carlota Ciganda no ha tenido un buen comienzo en el Open Británico que se está compitiendo desde este jueves en el campo Old Course de St. Andrews. Ha cerrado la primera jornada con una tarjeta de 75 golpes (+3), quedando en el puesto 63, junto a varias golfistas más.

La inglesa Charley Hull, con una ronda de 67 golpes (5 bajo par), es la primera líder de la competición.

Hull ha entregado una tarjeta con seis birdies por un solo bogey para alcanzar el primer puesto en solitario.