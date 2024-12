Otros deportes Motos Jaime Busto logra la victoria en la primera prueba del Campeonato del Mundo de Trial Indoor X-Trail EITB MEDIA Publicado: 22/12/2024 11:58 (UTC+1) Última actualización: 22/12/2024 12:17 (UTC+1) Gracias al gran triunfo que obtuvo en la prueba disputada en Madrid, el piloto vizcaíno lidera la clasificación mundial. Jaime Busto durante la prueba disputada en Madrid. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Jaime Bustok irabazi du Trial Indoor X-Trail Munduko Txapelketako lehen proba

Jaime Busto logró la victoria en la primera prueba del Campeonato del Mundo de Trial Indoor X-Trail 2025, que se disputó el sábado en el Pabellón Vista Alegre Arena de Madrid.

El piloto gorliztarra (Gas Gas Factory Racing) se impuso en un ajustado final al actual campeón del mundo, el catalán Toni Bou, y, por lo tanto, es el primer líder de la competición mundial. El pódium lo completó el piloto catalán Adam Raga.

Una vez finalizada la prueba, Busto se mostraba exultante: "Estoy super contento de comenzar la primera carrera del año así, he empezado la primera vuelta un poco nervioso, pero a pesar de ello me iban saliendo muy bien las cosas y me he encontrado muy a gusto con la moto".

"Empezar la temporada así es increíble, y espero mantener a este nivel, siendo lo más regular y constante posible, para poder luchar al final de la temporada por el título", añadió.

La próxima cita puntuable para el Campeonato del Mundo de Trial Indoor se celebrará en la localidad francesa de Chambery el 11 de enero de 2025.