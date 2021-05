02/05/2021 19:42 Campeonato parejas Liguilla de semifinales Peña y Albisu serán los rivales de Elezkano y Zabaleta en la final del Parejas A. A. | EITB MEDIA La pareja de Baiko se ha impuesto con claridad gracias al dominio mostrado por Albisu sobre Mariezkurrena (22-14). Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Peña y Albisu. Imagen obtenida de un vídeo de EITB. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Jon Ander Peña y Jon Ander Albisu derrotaron por 22-14 a Jokin Altuna y Jon Mariezkurrena en el último partido de la liguilla de semifinales disputado en el frontón Bizkaia de Bilbao y serán los rivales de Danel Elezkano y José Javier Zabaleta en la final del Campeonato de Parejas que se disputará el próximo domingo, día 9, en Bilbao.

Peña II y Albisu lograron la victoria en un partido a cara o cruz menos equilibrado de lo que hacían prever los dos enfrentamientos previos en la liguilla de clasificación, ambos resueltos por la mínima a favor de cada uno de los binomios.

Los azules han tenido el primer saque del encuentro, pero no lo han aprovechado debido a que Peña ha hecho falta con la jugada inicial. No obstante, ese error no ha intimidado al joven delantero del Tolosa, ni tampoco ha condicionado la actuación de la pareja de Baiko, que ha jugado un choque redondo.

A pesar de que la primera fase del partido se ha desarrollado por parámetros de igualdad (1-1, 2-2, 4-4), el marcador ha sufrido un sobresalto hasta reflejar primero un 5-14 y luego un 7-18.

La clave del encuentro ha estado en los cuadros traseros, donde Albisu ha mostrado la espalda a Mariezkurrena prácticamente durante todo el enfrentamiento. El zaguero de Berriozar se veía obligado a golpear desde más allá del cuadro 7 para intentar responder a las pelotazos del de Ataun, pero no ha sido capaz de hacerlo en la mayoría de las ocasiones.

Con el 7-18 en el luminoso, Altuna ha apretado sumando tantos a favor de los colorados, y la distancia se ha reducido hasta siete (11-18 y 12-19) y seis (14-20) tantos, pero no han logrado acercarse más.

De esta manera, la del próximo domingo será la primera final de su carrera para Peña II y la segunda para Albisu, que perdió la de 2013 junto a Pablo Berasaluze tras la retirada por lesión en ese partido del delantero vizcaíno.

En cuanto a los pelotaris de Aspe,Elezkano optará a su segunda txapela del Parejas, tras la que ganó en 2019 junto a Beñat Rezusta, y Zabaleta a la tercera después de conquistar la de 2013, con Juan Martínez de Irujo, y la de 2018, con Ezkurdia.

El marcador, tanto a tanto: 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 5-13, 5-14, 6-14, 6-15, 7-15, 7-16, 7-17, 7-18, 8-18, 9-18, 10-18, 11-18, 11-19, 12-19, 12-20, 13-20, 14-20, 14-21, 14-22.