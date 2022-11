Campeonato de Parejas RESULTADOS Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato de Parejas 2023 EITB MEDIA Publicado: 23/11/2022 11:37 (UTC+1) Última actualización: 23/11/2022 12:06 (UTC+1) Habrá una primera liguilla de catorce jornadas. Posteriormente, se jugará un play-off entre las parejas clasificadas del tercer y al sexto lugar, una liguilla de semifinales y la gran final del 2 de abril. Escuchar la página Escuchar la página

Calendario del Campeonato de Parejas 2023. Foto: EITB Media Whatsapp

Euskaraz irakurri: 2023ko Binakako Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia

CLASIFICACIÓN DE LA LIGUILLA

J

G TF TC +/- 1º Altuna III-Tolosa

0 0 0 0 0 2º Elordi-Zabaleta 0 0 0 0 0 3º Ezkurdia-Martija 0 0 0 0 0 4º P.Etxeberria-Rezusta 0 0 0 0 0 5º Jaka-Aranguren 0 0 0 0 0 6º Laso-Imaz 0 0 0 0 0 7º Peña II- Mariezkurrena II 0 0 0 0 0 8º Urrutikoetxea-Albisu 0 0 0 0 0

1ª VUELTA DE LA LIGUILLA

JORNADA 1

25 de noviembre, Azkoitia

Ezkurdia-Martija vs. P.Etxeberria-Rezusta

26 de noviembre, Barcelona

Laso-Imaz vs. Jaka-Aranguren

27 de noviembre, Tolosa

Urrutikoetxea-Albisu vs. Peña II-Mariezkurrena II

30 de noviembre, Eibar

Altuna III-Tolosa vs. Elordi-Zabaleta

JORNADA 2

2 de diciembre, Amorebieta-Etxano

Ezkurdia-Martija vs. Elordi-Zabaleta

3 de diciembre, Lizarra

Jaka-Aranguren vs. Peña II-Mariezkurrena II

4 de diciembre, Bilbao

Laso-Imaz vs. Urrutikoetxea-Albisu

6 de diciembre, Tolosa

Altuna III-Tolosa vs. P.Etxeberria-Rezusta

JORNADA 3

4 de diciembre, Bergara

Laso-Imaz vs. Peña II-Mariezkurrena II

5 de diciembre, Larraintzar

Elordi-Zabaleta vs. P.Etxeberria-Rezusta

6 de diciembre, Pamplona

Altuna III-Tolosa vs. Ezkurdia-Martija

8 de diciembre, Llodio

Urrutikoetxea-Albisu vs. Jaka-Aranguren

JORNADA 4

13 de diciembre, Urretxu



Jaka-Aranguren vs. Altuna III-Tolosa

16 de diciembre, XXX

Urrutikoetxea-Albisu vs. Elordi-Zabaleta

17 de diciembre, Pamplona

Ezkurdia-Martija vs. Peña II-Mariezkurrena II

18 de diciembre, Bilbao

Laso-Imaz vs. P.Etxeberria-Rezusta

JORNADA 5

22 de diciembre, Arrasate



Urrutikoetxea-Albisu vs. P.Etxeberria-Rezusta

23 de diciembre, Irun

Ezkurdia-Martija vs. Jaka-Aranguren

25 de diciembre, Eibar

Altuna III-Tolosa vs. Peña II-Mariezkurrena II

26 de diciembre, Tolosa



Laso-Imaz vs. Elordi-Zabaleta

JORNADA 6

30 de diciembre, Bilbao

Urrutikoetxea-Albisu vs. Altuna III-Tolosa

31 de diciembre, XXX

Peña II-Mariezkurrena II vs. P.Etxeberria-Rezusta

1 de enero, Eibar

Laso-Imaz vs. Ezkurdia-Martija

2 de enero, Tolosa

Jaka-Aranguren vs. Elordi-Zabaleta

JORNADA 7

6 de enero, Amorebieta-Etxano

Peña II-Mariezkurrena II vs. Elordi-Zabaleta

6 de enero, Eibar



Urrutikoetxea-Albisu vs. Ezkurdia-Martija

7 de enero, Pamplona

Jaka-Aranguren vs. P.Etxeberria-Rezusta

8 de enero, San Sebastián



Laso-Imaz vs. Altuna III-Tolosa

2ª VUELTA DE LA LIGUILLA



JORNADA 8

15 de enero, XXX

Ezkurdia-Martija vs. P.Etxeberria-Rezusta

15 de enero, XXX

Laso-Imaz vs. Jaka-Aranguren

15 de enero, XXX

Urrutikoetxea-Albisu vs. Peña II-Mariezkurrena II

15 de enero, XXX

Altuna III-Tolosa vs. Elordi-Zabaleta

JORNADA 9

22 de enero, XXX

Altuna III-Tolosa vs. P.Etxeberria-Rezusta

22 de enero, XXX

Jaka-Aranguren vs. Peña II-Mariezkurrena II

22 de enero, XXX

Laso-Imaz vs. Urrutikoetxea-Albisu

22 de enero, XXX

Ezkurdia-Martija vs. Elordi-Zabaleta

JORNADA 10

29 de enero, XXX

Ezkurdia-Martija vs. Altuna III-Tolosa

29 de enero, XXX

Elordi-Zabaleta vs. P.Etxeberria-Rezusta

29 de enero, XXX

Laso-Imaz vs. Peña II-Mariezkurrena II

29 de enero, XXX

Urrutikoetxea-Albisu vs. Jaka-Aranguren

JORNADA 11

5 de febrero, XXX



Urrutikoetxea-Albisu vs. Ezkurdia-Martija

5 de febrero, XXX

Jaka-Aranguren vs. P.Etxeberria-Rezusta

5 de febrero, XXX

Elordi-Zabaleta vs. Peña II-Mariezkurrena II

5 de febrero, XXX

Laso-Imaz vs. Altuna III-Tolosa

JORNADA 12

12 de febrero, XXX

Urrutikoetxea-Albisu vs. P.Etxeberria-Rezusta

12 de febrero, XXX

Ezkurdia-Martija vs. Jaka-Aranguren

12 de febrero, XXX

Altuna III-Tolosa vs. Peña II-Mariezkurrena II

12 de febrero, XXX

Laso-Imaz vs. Elordi-Zabaleta

JORNADA 13

19 de febrero, XXX

Urrutikoetxea-Albisu vs. Elordi-Zabaleta

19 de febrero, XXX

Ezkurdia-Martija vs. Peña II-Mariezkurrena II

19 de febrero, XXX

Laso-Imaz vs. P.Etxeberria-Rezusta

19 de febrero, XXX

Jaka-Aranguren vs. Altuna III-Tolosa

JORNADA 14

26 de febrero, XXX

Urrutikoetxea-Albisu vs. Altuna III-Tolosa

26 de febrero, XXX

Peña II-Mariezkurrena II vs. P.Etxeberria-Rezusta

26 de febrero, XXX

Jaka-Aranguren vs. Elordi-Zabaleta

26 de febrero, XXX

Laso-Imaz vs. Ezkurdia-Martija

PLAY-OFF



3 de marzo, XXX

3º vs. 4º

3 de marzo, XXX

5º vs. 6º

5 de marzo, XXX

Perdedor (3º vs. 4º) vs. Ganador (5º vs. 6º)

LIGUILLA DE SEMIFINALES

J G F C +/- 1º XX-XX 0 0 0 0 0 2º XX-XX 0 0 0 0 0 3º XX-XX 0 0 0 0 0 4º XX-XX 0 0 0 0 0

LIGUILLA DE SEMIFINALES

JORNADA 1

11 de marzo, XXX



XXX-XXX vs. XXX-XXX

12 de marzo, XXX



XXX-XXX vs. XXX-XXX

JORNADA 2



18 de marzo, XXX



XXX-XXX vs. XXX-XXX

19 de marzo, XXX



XXX-XXX vs. XXX-XXX

JORNADA 3



25 de marzo, XXX



XXX-XXX vs. XXX-XXX

26 de marzo, XXX



XXX-XXX vs. XXX-XXX

FINAL

2 de abril, en Pamplona (Navarra Arena)



XXX-XXX vs. XXX-XXX