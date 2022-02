08/02/2022 08:47 Pelota Jai Alai Winter Series Erkiaga y Zabala se clasifican para semifinales EITB Media Vencieron 12-15 y 8-15 a una de las parejas favoritas: Jean Olharan y Nicolas Etcheto que debutaban en el campeonato. Escuchar la página Escuchar la página

El lunes se disputó una nueva jornada del Jai Alai Winter Series.

Jean Olharan y Nicolas Etcheto llegaban a Gernika para intentar sumar sus primeros puntos en el campeonato. El delantero de Pau (con raices en Baxe-Nafarroa) y el zaguero de Ahetze (Lapurdi) forman una de las parejas más sólidas del campeonato.

Se trata de una de las duplas favoritas en opinión de los analistas y se enfrentaban a Aritz Erkiaga, el "Artista" de Ispaster, y Jon Zabala, alias "Bullet", que ya habían ganado en la primera jornada y no dieron opción a los debutantes.

El primer juego fue entretenido, pero no así el segundo. Olharan no encontraba su sitio, no acertó con las jugadas y con el marcador en contra, sobre todo a partir de mitad de set, la pareja de "Iparralde" quería, pero no podía. Hubo demasiados errores por ambos bandos y el segundo set acabó con un claro 8-15.

Erkiaga y Zabala, con siete puntos, ya están en semifinales. Por otro lado, el día 21 de enero Barandika-Lekerika y Olharan-Etcheto se jugarán la clasificación a semifinales.

Antes, el próximo lunes, entran en acción los pelotaris del Grupo B Goikoetxea y Aimar ante Beaskoetxea y Aldazabal. Duelo de delanteros veteranos en los cuadros alegres, y los hermanos Aldazabal frente a frente en los de atrás.

RESULTADO

1er set: 2-0, 2-1, 5-1, 5-4, 6-4, 6-5, 7-5, 7-6, 8-6, 8-8, 9-8, 9-9, 10-9, 10-10, 10-11, 11-11, 12-11, 12-12 y 12-15.

2º set: 0-1, 1-1, 2-3, 2-5, 4-5, 4-9, 6-9, 6-13, 7-13, 7-14 y 8-15.

Zabala

CLASIFICACIÓN



GRUPO A

1. ERKIAGA-ZABALA: 7 puntos

2. BARANDIKA-LEKERIKA: 1 punto

3. OLHARAN-ETCHETO: 0 puntos

GRUPO B

1. BEASKOETXEA-ALDAZABAL: 4 puntos

2. ARBE-LOPEZ: 0 puntos

3. GOIKOETXEA-AIMAR: 0 puntos (todavía sin jugar)

Puntuación: ganar 2-0 (4 puntos), ganar 2-1 (3 puntos), perder 2-1 (1 punto), perder 2-0 (0 puntos)

CALENDARIO "JAI ALAI WINTER SERIES"

ERKIAGA-ZABALA vs BARANDIKA-LEKERIKA: 12-15, 15-14 y 5-3.

ARBE-LOPEZ vs BEASKOETXEA-ALDAZABAL: 11-15 y 9-15.

OLHARAN-ETCHETO vs ERKIAGA-ZABALA: 12-15 y 8-15.

14 de febrero, lunes: GOIKOETXEA-AIMAR vs BEASKOETXEA-ALDAZABAL (22:30h)

21 de febrero, lunes: BARANDIKA-LEKERIKA vs OLHARAN-ETCHETO (22:30h)

28 de febrero, lunes: GOIKOTEXEA-AIMAR vs ARBE-LOPEZ (22:30h)

7 de marzo, lunes: SEMIFINAL. 2º Grupo A vs 1º Grupo B (22:30h)

4 de marzo, lunes: SEMIFINAL. 1º Grupo A vs 2º Grupo B (22:30h)

20 de marzo, domingo: GRAN FINAL (ETB1)