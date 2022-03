Pelota Fichaje Aarón Arbizu, nuevo pelotari de Aspe EITB Media Publicado: 10/03/2022 22:17 (UTC+1) La promotora Aspe Pelota ha fichado a Aarón Arbizu, pelotari de 24 años. Se prevé que el navarro debute como profesional a finales de marzo o principios de abril. Ha firmado un contrato por dos años. Escuchar la página Escuchar la página

Aarón Arbizu es nuevo pelotari de Aspe Pelota, y se prevé que debute como profesional a finales de marzo o principios de abril, según comunicó este 10 de marzo la promotora eibarresa.

Arbizu nació en Etxarri-Aranatz (Navarra) el 4 de agosto de 1998, y se mostró "muy contento" tras firmar con Aspe por dos años: "La verdad es que no lo esperaba. Estoy entre nervioso y muy feliz. Ha sido una sorpresa la llamada de Aspe. Todo ha sido tan rápido que no me ha dado tiempo de asimilarlo".

El zaguero navarro añadió que quiere aprender todo lo que puede "para llegar lo más lejos posible".