Pelota 2ª JORNADA Goikoetxea y Etcheto, líderes del grupo B tras vencer a Beaskoetxea y López B. L | EITB MEDIA Publicado: 08/11/2022 10:41 (UTC+1) Última actualización: 08/11/2022 10:44 (UTC+1) Los ganadores se impusieron con un marcador de 15-12 en el primer set y de 15-10 en el segundo. De esta forma, se colocan líderes del grupo B tras lograr cuatro puntos. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Goikoetxea y Etcheto celebran su victoria. Foto: EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Goikoetxea eta Etcheto, B multzoko lider Beaskoetxea eta Lopez garaituta

Iñaki Osa Goikoetxea y Nicolas Etcheto lograron ayer su primera victoria en la Eusko Label Winter Series tras superar a Diego Beaskoetxea e Imanol López en dos sets (15-12 y 15-10), por lo que sumaron cuatro puntos, mientras que los derrotados se fueron de vacío.

El primer set discurrió igualado. Empataron a tres en el arranque, pero los naranjas lograron 4 tantos consecutivos (7-3), en gran medida debido a que Beaskoetxea no acertaba a superar a Goiko con el saque, algo que el zumaiarra aprovechó a la perfección para acumular tantos al resto. No obstante, no todo eran buenas noticias para la pareja colorada, ya que Etcheto se mostraba fallón sobre la cancha (perdió varias pelotas), lo que impulsó a la pareja blanca hasta lograr empatar a diez (9-6, 10-8, 10-10).

A partir de ahí, el set tuvo un final muy apretado (11-11 y 13-12). Sin embargo, la pareja naranja volvió a tomar ventaja y fue capaz de hacerse con el set 15 a 12 gracias a la buena actuación de Goiko. El veterano delantero de Zumaia se anotó 12 tantos en ese primer juego, sin cometer ningún fallo.

En el segundo set, Etcheto corrigió su juego y la pareja naranja se impuso con más facilidad, pese a que el primer tanto del set fue para los blancos. Sin embargo, perdieron la ventaja de inmediato (0-1, 3-2, y 7-3), y a partir de ahí fueron a remolque. Goiko y Etcheto abrieron una distancia de tres tantos que supieron gestionar a lo largo del set (11-8, 12-9 y 13-10), para al final imponerse por 5 tantos (15-10).

Por lo tanto, como Goikoetxea y Etcheto lograron la victoria sin perder ningún set, sumaron 4 puntos, lo que les coloca al frente del grupo B. Por su parte, Beaskoetxea y López no pudieron aportar ningún punto a su clasificación.