Irribarria anuncia que se despedirá de la pelota profesional el 4 de marzo

Euskaraz irakurri: Irribarriak iragarri duenez, martxoaren 4an utziko dio pilotan profesionalki jokatzeari

El pelotari Iker Irribarria (Arama, 1996), doble campeón del Manomanista, ha confirmado su retirada de la pelota a mano profesional a los 26 años a causa de una lesión en la rodilla derecha de la que fue operado hace dos años. Según ha adelantado el propio Irribarria será el próximo "4 de marzo" cuando abandone la práctica profesional

Así lo ha anunciado el guipuzcoano en una rueda de prensa que ha tenido lugar en Eibar, en la que ha estado acompañado por Fernando Vidarte, administrador único de la empresa Aspe, e Inaxio Errandonea, director comercial de la promotora eibarresa a la que pertenece el delantero de Arama.

Irribarria no ha detallado el diagnóstico de la lesión, pero sí ha subrayado que, después de consultar a "los mejores profesionales" médicos, "todos" le han recomendado que "baje el pistón y deje el deporte a este nivel" porque tiene "muchísimas limitaciones".

"Si no tuviera dolor o pensara que podía seguir, seguiría. Pero los dolores han persistido muchos días, ves que poco a poco todo va a peor y que llega el momento. Ha habido momentos duros, sobre todo cuando estás solo en casa, pero sé que es lo mejor para mi y estoy tranquilo", admitió.

El que en 2016 se proclamó a los 19 años el campeón más joven del Manomanista, el gran campeonato de la pelota, admitió sentir "mucha pena" de haberse visto obligado a tomar esta decisión entre otras cosas porque "poder vivir de la pelota es para unos pocos privilegiados y es una pena perder ese privilegio".

"Las txapelas están ahí, pero lo que más me ha gustado de estos años han sido los compañeros. Eso no se paga con dinero ni con victorias. Se vive muy bien de pelotari. Me ha gustado mucho tener todos los días ese ambiente de empresa y perderlo va a ser duro de asimilar", confesó.

Por su parte Vidarte anunció que Aspe ha organizado un festival de despedida para Irribarria el 4 de marzo en el frontón Atano III de San Sebastián en el que el de Arama jugará junto a José Javier Zabaleta frente a Jokin Altuna y Julen Martija.

"Este contratiempo le ha truncado la carrera a un pelotari con un potencial fantástico y que engrandece la pelota", recalcó Vidarte antes de desear "un gran futuro en lo personal y lo profesional" al delantero.

Irribarria ha estado arropado por muchos pelotaris, tanto del cuadro de Aspe, como el de Baiko. Entre otros, Jokin Altuna y Unai Laso han mostrado su tristeza por la retirada del aramarra.

Iker Irribarria, el campeón Manomanista más joven de la historia

Iker Irribarria debutó en la máxima categoría el 22 de marzo de 2015 en el frontón Astelena de Eibar con tan solo 18 años, y al cabo de un año ya se había calado su primera txapela como pelotari profesional con su poderosa zurda como compañero de viaje. Así las cosas, el 29 de mayo de 2016, a los 19 años de edad, hizo historia al convertirse en el pelotari más joven en triunfar en el Campeonato Individual de Pelota. Se vio las caras con el delantero de Zaratamo Mikel Urrutikoetxea al que se impuso por 22-13 en la final disputada en el Frontón Bizkaia.

Especialista en el mano a mano, su modalidad predilecta en la que ha alcanzado hasta en tres ocasiones la final saliendo victorioso en dos de ellas. De esta forma, además de la anteriormente citada, también disputó las finales de 2017 y 2019. En la edición de 2017 no pudo repetir el éxito de la campaña precedente, ya que le tocó perder ante Oinatz Bengoetxea (22-18), en un encuentro en el que ambos pelotaris ofrecieron un gran espectáculo. Tuvo que esperar dos años, concretamente hasta el 9 de junio de 2019, para conseguir coronarse por segunda ocasión en la competición individual, de nuevo ante Urrutikoetxea, en un duelo que resultó ser muy duro y equilibrado (22-20).

Pese a estar dotado para la competencia individual en toda la cancha (los resultados cosechados en el 4 y Medio no han tenido tanto brillo), también ha obtenido excelentes resultados en el Campeonato de Parejas, ya que ha disputado la final dos veces. La primera de ellas fue en 2017, formando dúo con Beñat Rezusta, en la que derrotaron a Oinatz Bengoetxea y Mikel Larunbe (22-14). De este modo, para cuando había cumplido 21 años ya poseía en su haber sendas txapelas del Manomanista y del Parejas.

En 2019 le llegó la segunda oportunidad de aumentar su palmarés con una nueva victoria en el Parejas, pero en aquella ocasión tuvo que conformarse con el subcampeonato. Formando dupla con José Javier Zabaleta tuvo que ceder ante Elezkano II y Rezusta (22-19).