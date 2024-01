Pelota Cesta punta Minvielle causa baja para la 11ª jornada de las Winter Series y le sustituirá Bailo EITB Media Publicado: 14/01/2024 18:27 (UTC+1) Última actualización: 14/01/2024 18:27 (UTC+1) David Minvielle no jugará el partido del 15 de enero de las Eusko Label Winter Series debido a una lesión en el hombro. Rubén Bailo será su sustituto y formará pareja con Erik en el duelo contra Olharan y Del Río. Escuchar la página Escuchar la página

David Minvielle, puntista. Foto: EITB Media

David Minvielle causará baja en la 11ª jornada de las Eusko Label Winter Series que se disputará el lunes 15 de enero, debido a una lesión en el hombro. Su sustituto será Rubén Bailo, que formará pareja con Erik en el duelo contra Olharan y Del Río.

"El viernes, después del entrenamiento con Jean tengo un gran dolor en el hombro. Todavía tengo mucho dolor hoy, me retiro para mañana. Mañana me hago exámenes médicos, pero voy a ir al partido. Lo siento mucho, pero no puedo, ¡no estoy acostumbrado a rendirme", ha asegurado Minvielle.

En el grupo A hay tres parejas que tienen opciones de clasificarse para las semifinales: Olharan-Del Río, Erik-Minvielle y Goitia-Basque. Todo dependerá del partido del lunes. Goikoetxea y Lekerika ya están clasificados.

El choque entre Olharan-Del Río y Erik-Bailo se podrá seguir por eitb.eus y ETB1 el 15 de enero a partir de las 22:15 horas.