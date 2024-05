Pelota XIª edición Partidos al mejor de cinco sets, gran novedad de la XI edición del Torneo Bizkaia EITB MEDIA Publicado: 15/05/2024 15:08 (UTC+2) Última actualización: 15/05/2024 15:39 (UTC+2) Los sets se disputarán a 6 tantos, y en caso de empate a dos sets, el quinto set, el del desempate, se disputará a tres tantos. 24 pelotaris participarán por equipos, con seis grupos: Anboto, Ganekogorta, Gorbeia, Kolitza, Oiz y Sollube. Escuchar la página Escuchar la página

Un total de 24 pelotaris participarán el la XIª edición del Torneo Bizkaia de pelota, a partir del 1 de junio, tal y como han detallado en la presentación de este miércoles. La principal novedad es que los encuentros se disputarán al mejor de cinco sets, y no a 22 tantos, como hasta ahora.

Los sets se disputarán a 6 tantos, y en caso de empate a dos sets, el quinto set, el del desempate, se jugará a tres tantos. La organización ha subrayado que este cambio busca fomentar la igualdad, que el juego resulte más competitivo entre los pelotaris, y que sea más atractivo para el público.

El torneo está organizado por seis grupos que toman su nombre de otros tantos montes de Bizkaia:

Anboto

Parejas: P. Etxeberria-Martija | 4 y medio: Zabala | Mano a mano: Expósito

Ganekogorta

Parejas: Artola-Imaz | 4 y medio: Agirre | Mano a mano: Senar

Gorbeia

Parejas: Elordi-Zabaleta | 4 y medio: Elezkano II | Mano a mano: Salaberria

Kolitza

Parejas: Urrutikoetxea-Albisu | 4 y medio: Jaka | Mano a mano: Zubizarreta III

Oiz

Parejas: Altuna III-Rezusta | 4 y medio: Ezkurdia | Mano a mano: Egiguren V

Sollube

Parejas: Laso-Mariezkurrena II | 4 y medio: Peña II | Mano a mano: Bakaikoa

Las eliminatorias se jugarán el 1 de junio en Urduliz (Kolitza vs. Ganekogorta), el 14 de junio en Zeanuri (Oiz vs. Anboto), el 15 de junio en el Deportivo de Bilbao (Sollube vs. Kolitza o Ganekogorta), y el 16 de junio en Mallabia (Gorbeia vs. Oiz o Anboto). La final se disputará el 20 de agosto, durante la Aste Nagusia de Bilbao, en el Bizkaia Frontoia.