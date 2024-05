Pilota XI. edizioa Bost setetara partidak, aurtengo Bizkaia Torneoaren nobedade nagusia EITB MEDIA Publikatuta: 2024/05/15 15:30 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2024/05/15 15:39 (UTC+2) Setak 6 tantora izango dira, eta bi seteko berdinketa balego, bosgarren seta hiru tantora jokatuko da. 24 pilotarik hartuko dute parte, sei taldetan antolatuta: Anboto, Ganekogorta, Gorbeia, Kolitza, Oiz eta Sollube. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun Leer en Castellano

XI. Bizkaia Torneoaren aurkezpena Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Bidali

Esteka kopiatu

24 pilotarik hartuko dute parte Bizkaia Torneoa pilota txapelketan, ekainaren 1etik aurrera, asteazken honetako aurkezpenean azaldutakoaren arabera. Aurtengo nobedade nagusi gisa, partidak bost setetara jokatuko dituzte, eta ez 22 tantutara, orain arte bezala.

Setak 6 tantora izango dira, eta bi seteko berdinketa balego, bosgarren seta hiru tantora jokatuko da. Antolatzaileek azpimarratu dutenez, aldaketa horren helburua berdintasuna sustatzea, pilotarien artean jokoa lehiakorragoa izatea, eta publikoarentzat ikuskizuna erakargarriagoa izatea da.

Sei taldek osatuko dute txapelketaren egitura, Bizkaiko sei mendiren izenekin:

Anboto

Bikoteak: P. Etxeberria-Martija | 4 t'erdikoa: Zabala | Buruz burukoa: Exposito

Ganekogorta

Bikoteak: Artola-Imaz | 4 t'erdikoa: Agirre | Buruz burukoa: Senar

Gorbeia

Bikoteak: Elordi-Zabaleta | 4 t'erdikoa: Elezkano II | Buruz burukoa: Salaberria

Kolitza

Bikoteak: Urrutikoetxea-Albisu | 4 t'erdikoa: Jaka | Buruz burukoa: Zubizarreta III

Oiz

Bikoteak: Altuna III-Rezusta | 4 t'erdikoa: Ezkurdia | Buruz burukoa: Egiguren V

Sollube

Bikoteak: Laso-Mariezkurrena II | 4 t'erdikoa: Peña II | Buruz burukoa: Bakaikoa

Kanporaketak ekainaren 1ean Urdulizen (Kolitza vs Ganekogorta), ekainaren 14an Zeanurin (Oiz vs Anboto), ekainaren 15ean Bilboko Deportivon (Sollube vs Kolitza edo Ganekogorta), eta ekainaren 16an Mallabian (Gorbeia vs Oiz edo Anboto) jokatuko dituzte. Finala, berriz, abuztuaren 20an izango da, Bilboko Aste Nagusian, Bizkaia Frontoian.