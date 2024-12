Pelota Cesta punta Ya se conocen las parejas que estarán en las semifinales de la liguilla del Winter Series EITB MEDIA Publicado: 20/12/2024 18:35 (UTC+1) Última actualización: 20/12/2024 18:46 (UTC+1) Urreisti-Gorka y Laduche-Manci, desde el grupo A, y Erkiaga-Ibarluzea y Urrutia-Basque, desde el B, serán las cuatro parejas que van a disputar la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series 2024-25, que empieza el próximo 6 de enero. La pareja formada por Manci y Laduche disputará la liguilla de semifinales Foto: EITB Media Whatsapp

Euskaraz irakurri: Hauek dira Winter Serieseko ligaxkako finalerdietan izango diren bikoteak

Del 6 de enero al 10 de febrero, todos los lunes, el frontón Jai Alai de Gernika-Lumo se llenará para presenciar los partidos de la fase de semifinales de la liguilla. En esa fase habrá seis jornadas que, por primera vez, se disputarán en formato de liguilla, todos contra todos, en dos vueltas.

Urreisti-Gorka y Laduche-Manci, desde el grupo A, y Erkiaga-Ibarluzea y Urrutia-Basque, desde el B, serán las cuatro parejas que van a disputar la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series 2024-25, que empieza el próximo 6 de enero.

El calendario de la liguilla será el siguiente:

6 de enero

Urrutia-Basque VS. Erkiaga-Ibarluzea

13 de enero

Laduche-Manci VS. Urrutia-Basque

20 de enero

Urresti-Gorka VS. Erkiaga-Ibarluzea

27 de enero

Urresti-Gorka VS. Laduche-Manci

3 de febrero

Erkiaga-Ibarluzea VS. Laduche-Manci

10 de Febrero

Urresti-Gorka VS. Urrutia-Basque

Las dos mejores parejas de la liguilla de semifinales lograrán el billete para la gran final. El partido por las txapelas del Winter Series 2024-25 se jugará el domingo 16 de febrero, por la mañana. A diferencia de lo ocurrido hasta esta edición, no habrá partido por el tercer y cuarto puesto.

Por otro lado, todos los partidos de la liguilla se ofrecerán en directo, los lunes, a las 22:20, en ETB1 y eitb.eus.