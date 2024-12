Pilota Zesta punta Hauek dira Winter Serieseko ligaxkako finalerdietan izango diren bikoteak EITB MEDIA Publikatuta: 2024/12/20 18:39 (UTC+1) Azken eguneratzea: 2024/12/20 18:44 (UTC+1) 2024-25eko Eusko Label Winter Seriesen zehaztuta dago, dagoeneko, zein lau bikotek jokatuko duten urtarrilaren 6an hasiko den finalerdietako ligaxka: A multzoan, Urreisti-Gorka eta Laduche-Manci sailkatu dira, eta, B multzoan, aldiz, Erkiaga-Ibarluzea eta Urrutia-Basque. Manci eta Laduche finalerdietan izango dira Argazkia: EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Bidali

Esteka kopiatu

Urtarrilaren 6tik otsailaren 10era, astelehenero, Gernika-Lumoko Jai Alai pilotalekua ligaxkako finalerdietarako faseko partidak ikusteko beteko da. Fase horretan, sei jardunaldi izango dira, eta estreinakoz, ligaxka formatuan jokatuko dituzte, denek denen aurka, bi itzulian.

Bada, dagoeneko, zehaztuta dago 2024-25eko Eusko Label Winter Seriesen zein lau bikotek jokatuko duten urtarrilaren 6an hasiko den finalerdietako ligaxka: A multzoan, Urreisti-Gorka eta Laduche-Manci sailkatu dira, eta, B multzoan, aldiz, Erkiaga-Ibarluzea eta Urrutia-Basque.

Ondorengoa izango da ligaxkako egutegia:

Urtarrilak 6

Urrutia-Basque vs Erkiaga-Ibarluzea

Urtarrilak 13

Laduche-Manci vs Urrutia-Basque

Urtarrilak 20

Urresti-Gorka vs Erkiaga-Ibarluzea

Urtarrilak 27

Urresti-Gorka vs Laduche-Manci

Otsailak 3

Erkiaga-Ibarluzea vs Laduche-Manci

Otsailak 10

Urresti-Gorka vs Urrutia-Basque

Finalerdietako ligaxkako bi bikote onenek eskuratuko dute final handirako txartela. 2024-25eko Winter Serieseko txapelak irabazteko partida otsailaren 16an jokatuko dute, goizez. Orain arte ez bezala, aurtengo ekitaldian ez da hirugarren posturako partidarik izango.

Finalerdietako ligaxkako neurketa guztiak, bestalde, ETB1en eta eitb.eus-en zuzenean eskainiko dira, astelehenero, 22:20an.