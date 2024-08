Remo Bandera de Castro Arraun Lagunak también conquista la Bandera de Castro EITB MEDIA Publicado: 03/08/2024 18:39 (UTC+2) Última actualización: 03/08/2024 18:42 (UTC+2) Arraun Lagunak se ha impuesto en las once jornadas que se han disputado en la presente temporada de la Liga Euskotren. En la regata de Castro, Tolosaldea ha sido segunda y Donostiarra tercera. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Remeras de Arraun Lagunak celebran su victoria. Foto: EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Castroko Bandera ere, Arraun Lagunakentzat

Arraun Lagunak no tiene rival esta temporada en la Liga Euskotren. Lleva once victorias en once jornadas disputadas, y este sábado ha conquistado con otra exhibición la Bandera de Castro (Cantabria).

Seguirá ampliación.

Clasificación de la Bandera de Castro.