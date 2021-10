La ciudadanía vasca se vuelca con la celebración de BIZI EITB. A todos y todas, ESKERRIK ASKO!!

10/10/2021 08:12

Las principales marcas y programas de EITB salieron a la calle con un amplio programa de actividades, llenando con éxito todos los aforos en Gasteiz, Donostia y Barakaldo. Fue una jornada de celebración con un marcado carácter social, apoyando la iniciativa EITB Maratoia.

Las principales marcas y programas de EITB salieron a la calle el sábado, 9 de octubre, para celebrar BIZI EITB. Lo hicieron con un éxito de participación arrollador que atrajo a miles de personas a las diversas actividades organizadas en Gasteiz, Donostia y Barakaldo, copando todos los aforos. ¡Eskerrik asko a todas y todos por compartir este día tan especial y formar parte de BIZI EITB!

Espectáculos, juegos, gastronomía, conciertos y preestrenos; actividades para todos los gustos y edades con las que EITB quiso acercarse a la sociedad vasca y promover su amplia y diversa oferta de contenidos, abierta a todos los públicos. Además, la jornada tuvo un marcado carácter social, apoyando la iniciativa EITB Maratoia, que este año estará dedicada al Alzheimer. El dinero que se recaudó con la venta de entradas de las diferentes actividades se destinará a la investigación de la enfermedad.

El director de ETB Unai Iparragirre recalcó el sábado que "la intención de BIZI EITB ha sido organizar una jornada de diversión y entretenimiento en euskera, dedicada al público infantil, las familias, la juventud y el público general, en la que hemos sacado la marca EITB y nuestros principales reclamos y propuestas más atractivas a la calle."

Este año, EITB ha querido adaptar el espíritu de la fiesta EITB Jaia a la situación actual y cumpliendo con todas las medidas de salud y seguridad, desarrolló un amplio programa de actividades.

Desde primera hora, las y los más pequeños disfrutaron de talleres y divertidos juegos en la terraza del Kursaal de la mano de 3 kluba. Ludoteca, juegos de madera, goming, láser, manualidades, cuentacuentos, laberinto, videojuegos y un sinfín de actividades que apoyaron valores como la lucha contra el cambio climático y la alimentación saludable. Asimismo, el grupo Ene Kantak ofreció dos espectáculos en el Kursaal, en el que se completó el aforo y donde cientos de niños y niñas bailaron y cantaron con sus personajes favoritos del programa "3 Ene Kantak".

Mientras tanto, a partir de las 11:00 de la mañana, Vitoria-Gasteiz acogió la gran cita gastronómica de la jornada: el Gastroshow. Cientos de personas se congregaron en el Iradier Arena para disfrutar del showcooking en directo de mano de los cocineros más destacados de EITB: Ander González, Joseba Arguiñano, Jaione Mariezkurrena y Javi Sierra. La nutricionista Gabriela Uriarte abrió la jornada con una interesante charla sobre hábitos de alimentación saludables. Jon Gómez condujo el acto que contó entre los asistentes con el director de ETB Unai Iparragirre, que valoró muy positivamente el desarrollo de la jornada.

Además, se repartieron más de mil pintxos de productos de Eusko Label, desde hamburguesitas hasta verduras a la parrilla y quesos. Los asistentes también pudieron degustar una selección de las mejores sidras, txakolis y vinos de Basque Wine, así como de dulces y choripanes.

Por la tarde, el esperado preestreno de la nueva temporada de "Go!azen" reunió a más de 2300 personas en el Bizkaia Arena del BEC de Barakaldo. Joseba Olagarai presentó el evento y antes de la proyección del primer capítulo, las y los jóvenes de "Go!azen" interpretaron sobre el escenario las canciones "Go!azen" y "Lagunak". El director general de EITB Andoni Aldekoa asistió al preestreno, que contó con una nutrida representación de los actores y actrices de las series "Go!azen" e "Irabazi Arte", las dos principales apuestas de ficción en euskera de EITB para jóvenes. Las y los intérpretes que asistieron al evento fueron, entre otros: Joanes Echeveste, Dánae Riaño, Ander Lacalle, Julen Castillo, Markel Sainz, Xanti Korkostegi, Sua Enparantza, Ander Rovira, Joana Garitano y Ane Garmendia.

Por la noche, se ofrecieron dos conciertos en Donostia. Por un lado, "Oholtzan" organizó en Tabakalera un recital en el que participaron Amaia Zubiria, Niko Etxart, Pantxoa Carrere, Gontzal Mendibil y la Coral Easo, con sus mejores temas y que presentó Ilaski Serrano.

Por otro lado, Gaztea ofreció el concierto de Rigoberta Bandini que agotó todas las entradas pocas horas de después de salir a la venta. Con temas como "A ver qué pasa", "Perra", "Too many drugs" y "In Spain we call it soledad", Rigoberta Bandini es una de las artistas del momento y ofreció un concierto espectacular ante un público entregado en el auditorio del Kursaal. Asistieron al evento, Urko Aristi, director de EITB Medida Radio, y Xabier Doncel, director de Gaztea.