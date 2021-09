14/09/2021 11:38 GRUPO EITB Jornadas audiovisuales EITB participa en las jornadas audiovisuales Conecta FICTION en Iruñea EITB El 15 de septiembre se entregará el Premio EITB de 10 000 euros al que optan los siete proyectos finalistas presentados al Pitch Euroregion NAEN Series. Escuchar la página Escuchar la página

EITB tendrá una importante participación en las jornadas audiovisuales Conecta FICTION que están teniendo lugar en el palacio Baluarte de Pamplona hasta el 16 de septiembre. Conecta FICTION y la Euroregion NAEN, integrada por Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra, pone su foco en la producción de series, miniseries y la docu-ficción.

La organización de Conecta FICTION y la Eurorregión NAEN se aliaron para promocionar la industria audiovisual de esta zona a través de la realización de un programa de actividades, cuya primera parte se celebró en formato online en junio. La segunda parte se llevará a cabo del 13 al 17 de septiembre, en formato híbrido, desde la sede de Baluarte, Pamplona. EITB apoya y patrocina estas jornadas que tienen como objetivo impulsar el talento y la industria audiovisual.

A través de esta iniciativa se pretende fomentar el networking profesional, empresarial y emprendedor dentro de la Eurorregión, poniendo en valor los proyectos audiovisuales creados dentro de la misma, así como dando a conocer las diversas iniciativas de apoyo a la producción y coproducción que se ofrecen desde cada uno de los tres territorios NAEN. El objetivo es atraer nuevos socios, nuevos proyectos y generar sinergias con otras zonas de similar estatus dentro de Europa.

Premiére de la serie checa "#martyisdead", este martes



Conecta FICTION presenta un programa lleno de actividades durante estos tres días. El martes, a las 18:30 horas, entre otros, tendrá lugar el preestreno de la serie checa "#martyisdead", galardonada con el premio Emmy International a la mejor serie de capítulos cortos, y que nos acerca el ciberacoso sufrido por el adolescente Marty. A través de la investigación que su padre emprenderá tras la muerte de Marty, conoceremos su historia siguiendo la pista que dejó en Internet.

Tras la emisión de la serie, la presentadora Sara Escudero conducirá una mesa redonda en la que participará, junto al director de Programación de ETB Joselu Blanco, el productor Jakub Kostal (República Checa), el director Pavel Soukup (República Checa), el creador de la serie "Control Z" (Netflix) Carlos Quintanilla, y el artista y periodista Javier Erro.

ETB1 estrenará en noviembre el thriller checo "#Martyhilda" ("#martyisdead"), un proyecto en alianza con los departamentos de Educación y Seguridad del Gobierno Vasco. Este drama, basado en hechos reales, trata sobre el ciberbullying y sus consecuencias. A través de este programa de colaboración, además, en centros escolares de la CAV se tratarán temas centrados en la serie. Para ello, desarrollarán una web especial.

Uno de los siete proyectos finalistas ganará el Premio EITB

Siete proyectos de la Eurorregión han llegado a la segunda fase de Conecta FICTON: "Luis Mariano, todos los colores del arco iris", de Lumiere Produkzioak; "Entre muros", de Bixagu Entertainment, S.L.; "Azken abestia", de Gariza Films; "Gaia", de Aura Pictures; "Final cut", de A Film To Kill For; "Via sacra", de Macondo Productions; y "Matadero Franklin", de Black Panther Films, S.L.

Estos trabajos podrán optar a diversos premios, consistentes en la firma de contratos de desarrollo de proyecto. Uno de esos premios será el Premio EITB valorado en 10 000 euros que entregará el director de EITB Andoni Aldekoa en la gala que tendrá lugar el 15 de septiembre a partir de las 19:30 horas. También se entregarán los premios France 3 Nouvelle-Aquitaine, el premio Eurorregión NAEN, el premio Acorde Music Library y el premio Navarra Televisión.

Entre los miembros del jurado se encuentran los siguientes: Aritz Galarza, jefe de Programación y Adquisiciones en ETB; Blanca Baena, directora y productora ejecutiva en K2000 y Mediapro; Javier Holgado, guionista y creador de las series "The mysteries of Laura", "La Templanza" (Amazon) y "El desorden que dejas" (Netflix); Solène Édouard, de la agencia de talentos SE Talent Management; y Delphine Vialanet, delegada del canal France 3 Nouvelle-Aquitaine.

Todas las actividades se realizan bajo la dirección y coordinación de NAEN, el gobierno de la región Nouvelle-Aquitaine, ALCA Nouvelle-Aquitaine, el Gobierno Vasco, Basque Audiovisual, el Gobierno de Navarra, Navarra Film Industry, y de la Embajada de Francia en España / Institut français de España. Además, esta iniciativa cuenta con el patrocinio de el grupo audiovisual EITB y France 3 Nouvelle-Aquitaine, y la colaboración de Acorde Music Library y Navarra Televisión.

Programa completo de Conecta FICTION