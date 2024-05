GRUPO EITB Estreno PRIMERAN estrena este domingo "Iban & Maite Beauty", nuevo programa de Iban García y su madre, Maite Azpiazu EITB MEDIA Publicado: 21/05/2024 11:19 (UTC+2) Última actualización: 21/05/2024 13:23 (UTC+2) Madre e hijo inauguran nueva peluquería, por donde pasarán los rostros más conocidos de Euskal Herria para someterse a espectaculares cambios de look. Nuevo espacio de entrevistas gamberras, cada semana, en PRIMERAN. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: PRIMERANek "Iban & Maite Beauty" saio berria dakar, Iban Garciaren eta haren ama Maite Azpiazuren eskutik

PRIMERAN, la plataforma gratuita de streaming más grande en euskera, estrena este 26 de mayo "Iban & Maite Beauty", una nueva y peculiar peluquería que acaban de inaugurar Iban García y su madre, Maite Azpiazu. Cada semana, por allí pasarán los rostros más conocidos de Euskal Herria para someterse a espectaculares cambios de look y modificar su aspecto de arriba a abajo. Con el estilo directo y divertido de Iban y Maite, en el programa veremos entrevistas originales y gamberras. Y es que, "Iban & Maite Beauty" quiere acercar a los más jóvenes la cultura y los referentes vascos de una manera divertida. Sauna, tratamientos faciales, masajes, peinados, pedicura… la oferta es amplia en este show con infinidad de sorpresas y en el que no hay espacio para el aburrimiento: sabemos cómo entramos, pero no cómo salimos.

PRIMERAN es el mayor servicio de streaming vasco, gratuito y con contenidos en euskera, diversos y exclusivos. Además, semanalmente estrena títulos, como es el caso de "Iban & Maite Beauty". También llega esta semana la cinta de animación Unicorn wars, premiada en los Goya 2023, que se podrá ver en PRIMERAN a partir del jueves. La película, dirigida por el cineasta Alberto Vázquez y producida por la productora bilbaína Uniko, con la participación de EITB, narra la historia de la ancestral guerra entre el ejército osito y los unicornios, en una fábula antibélica. Basta con registrarse para disfrutar de este y muchos más contenidos, de forma gratuita.