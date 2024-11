GRUPO EITB Future Media Hubs Una de las redes europeas más importante de medios de comunicación se reúne en Bilbao para tratar los retos eitb media Publicado: 27/11/2024 13:23 (UTC+1) Última actualización: 27/11/2024 13:23 (UTC+1) Los días 28 y 29 de noviembre, ‘The New Technology Hubs’ reunirá al sector especializado en tecnologías del Future Media Hubs para explicar los avances y proyectos de innovación tecnológica y Data más importantes. Una de las redes europeas más importante de medios de comunicación se reúne en Bilbao Whatsapp

Euskaraz irakurri: Bilbon egingo da Europako komunikabideen sare garrantzitsuaren urteko bilera, ikus-entzunezko erronkei buruz

Los días 28 y 29 de noviembre, EITB acoge en su sede de Bilbao el encuentro anual de Future Media Hubs, una de las redes europeas de medios audiovisuales de comunicación más importantes, avalada por la UE y con sede en Bélgica, y de la que EITB es miembro. Esta red apuesta por la innovación a través de la colaboración y el intercambio de conocimientos, y la cita en Bilbao estará dedicada a los retos tecnológicos.

El grupo de trabajo The New Technology Hubs reunirá al sector especializado en tecnologías de Future Media Hubs en un apretado e interesante programa en el que EITB y sus partners vascos especializados en tecnología explicarán sus avances y proyectos de innovación tecnológica y Data más importantes. En este sentido, los miembros de FMH europeos y empresas o instituciones vascas tendrán, además, la oportunidad de compartir en diferentes workshop o talleres los retos de IA vinculada a las lenguas minoritarias como el euskera, flamenco, neerlandés, finés, etc.

En el marco de las jornadas, Igor Jainaga, director de Explotación y Tecnología de EITB, acompañado de algunos de sus partners como Kepa Saenz de la Cuesta (GP93), Maria Teresa Linaza (Vicomtech) y Jorge Garcia Valvuena (Tecnalia), abordarán la implementación de varios proyectos en torno a la producción y difusión de contenidos, con especial atención a la producción de contenidos deportivos vascos, como la pelota y el remo.

Los retos de EITB en el campo de la data y la IA llegarán de la mano de Jon Telletxea, director de Data, IA e Innovación de EITB, que, junto a representantes de Datua (Diego Gutiérrez) Tems/Innovalia (Oscar Lázaro) y Baic (Iñaki Suarez), explicarán como EITB y el resto de las instituciones se están adaptando al consumo, a la gestión y a la creación de contenidos audiovisuales.

Future Media Hubs

Future Media Hubs es una red internacional de organizaciones de medios de comunicación que apuesta por la innovación a través de la colaboración y el intercambio de conocimientos. El principal objetivo es acelerar el desarrollo de la industria de los medios de comunicación y sus ecosistemas locales, facilitando las asociaciones entre organizaciones de medios de comunicación públicas y comerciales.

Además, entre sus propósitos están ayudar a las nuevas empresas y a los emprendedores a ampliar sus negocios, estar al día de las últimas tendencias digitales, desarrollar el crecimiento de los conocimientos tecnológicos y luchar juntos contra las noticias falsas. La propia FMH ha anunciado así el encuentro en EITB Bilbo.