Los medicamentos genéricos, a debate

Amaia Akordagoitia

17/06/2010

El sector sanitario coincide en que los genéricos son tan efectivos como los de marca. El colectivo médico, aún así, dice que se "debe cumplir la normativa aprobada por el Sistema Nacional de Salud".

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha puesto en marcha esta semana la medida propuesta por el Departamento de Sanidad en la que indicaban que los médicos deben recetar cuatro medicamentos genéricos para tratar enfermedades crónicas, aunque pueden prescribir los de marca si lo creen preferible, pero deberán elaborar un informe que justifique esa decisión.



Los colectivos profesionales afectados como el farmacéutico y el médico, consideran oportuno el recorte enmarcado dentro del Plan de Ahorro del Gasto Sanitario, aunque los médicos consideran que no se ha habido una consulta previa a los profesionales directamente afectados. Farmaindustria, sin embargo, cree que la postura del Ejecutivo de Euskadi "vulnera el marco legal" y "atenta" contra los derechos de compañías, médicos y pacientes.

El Consejo de Farmacéuticos del País Vasco lleva desde el año 2000 apoyando la iniciativa de la racionalización de medicamentos. "En cualquier caso, y más en época de crisis, creemos que es una medida muy útil", declara Virginia Cortina, la presidenta del Consejo.

Los medicamentos genéricos tienen la misma calidad, seguridad y eficacia que los de marca, "porque así lo han tenido que demostrar". Sin embargo, Cortina afirma que entienden la reacción de Farmaindustria, "porque al fin y al cabo defiende su posición".

Cortina ha aclarado que "el medicamento no va a ser peor". De hecho, afirma que "en otras comunidades autónomas y, aún más en Europa, el uso del medicamento genérico está mucho más extendido".

Sin consulta previa

"Que la libertad de prescripción al hacerlo por DOE (Denominación Oficial Española) queda salvaguardada es una realidad incuestionable", afirma el Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia. Aún así, el colectivo apunta que "la decisión se ha tomado sin la más mínima consulta previa, no sólo a los colegios profesionales, sino tampoco a los profesionales a los que va dirigida de forma específica" y considera que "la Administración debe implicarse a la hora de explicar sus decisiones a la ciudadanía y no delegar esta labor en los profesionales con los que no ha contado en una fase previa".

Sobre la calidad y la eficacia, los médicos no tienen duda: "La Agencia Española del Medicamento garantiza que todos los productos farmacéuticos genéricos superan las normas que exige la Ley".

El Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia ha declarado también que "la Administración puede y debe tomar medidas para el eficiente uso de los recursos públicos", pero recuerda que "los médicos ya están obligados por su código deontológico a prescribir con racionalidad y buen sentido económico". Asimismo, subrayan que "se debe cumplir la normativa legal vigente en relación al vademécum de Osakidetza con aquellas especialidades farmacéuticas cuya financiación está aprobada por el Sistema Nacional de Salud".

La otra cara de la moneda

Los cuatro medicamentos a los que afecta esta medida son Atorvastina, para el control del colesterol; Clopidogrel, que es un anticoagulante; Risedronato Semanal, contra la osteoporosis; y la asociación Losartán-Hidroclorotiazida, que se emplea para combatir la hipertensión.

Farmaindustria ha denunciado en un comunicado que esta medida "vulnera el sistema de financiación y prescripción de medicamentos legalmente establecido, según el cual es competencia exclusiva del Estado determinar" cuáles deben pagarse con fondos públicos, así como las condiciones de dicha financiación y el régimen de su dispensación.

Asimismo, la empresa recuerda que la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establece que las comunidades autónomas están facultadas para incluir en sus carteras de servicios nuevas prestaciones, pero no pueden excluir las aprobadas por el Ministerio de Sanidad para todo el territorio nacional.