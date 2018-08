Curiosidades

Apocalipsis

Un vídeo asegura que el fin del mundo llegará este viernes

Agencias | Redacción

28/07/2016

El vídeo, que fue subido hace poco más de dos semanas, expone que los polos de la Tierra se invertirán, provocando una alteración de las temperaturas que causarán el Apocalipsis.

La organización End Times Prophecies, que se dedica a estudiar los diferentes versículos de la Biblia, ha subido a YouTube un vídeo en el que predice que el fin del mundo llegará este viernes.

El vídeo, que fue subido hace poco más de dos semanas y tiene una duración de 17 minutos, expone que los polos de la Tierra se invertirán, provocando una alteración de las temperaturas que causarán el Apocalipsis.

Las imágenes que acompañan este mensaje son apocalípticas, y en ellas se pueden ver grandes llamaradas de fuego, terremotos o, incluso, a Jesús acompañado por un gran ejército de caballos dirigiéndose a lo que parece ser el “juicio final”, del cual solo saldrán con vida quienes hayan sido justos.

Bajo el titulo 'Why the world will end surely on 29 july 2016?' (¿Por qué el mundo terminará seguramente el 29 de julio de 2016?), el vídeo ya ha conseguido superar las 4.500.000 de reproducciones y cuenta con cerca de 6.900 comentarios en la conocida plataforma de vídeos.