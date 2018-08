Curiosidades

Los mejores 'memes' del 25S

E.G | Eitb.eus

26/09/2016

Los usuarios de Twitter ironizan sobre las 'melenas' de Andoni Ortuzar, el candidato 'negro' de EH Bildu o los resultados del PSE.

¿Quién dijo que en la política no hay sitio para el humor? Los tuiteros tuvieron ayer su particular noche electoral haciendo gala de ironía y bueno humor. He aquí algunos de los mejores 'memes' del 25S:

Los primeros resultados oficiales llegaron al filo de las 21:00 horas, como en toda contienda electoral, hubo nervios:

Una superposición de imágenes jugó un 'mala pasada' al presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y lució una larga melena:

Una cadena de televisión sombreó la figura del candidato de EH Bildu, y así lo interpretaron los usuarios de Twitter:

El primer candidato negro a Lehendakari ha conseguido un buen resultado. #lasextaapesta #EginIrri pic.twitter.com/9CB0AtDbRM

— Dani Maeztu (@DanielMaeztu) 25 de septiembre de 2016





La pugna por el último escaño de Bizkaia, entre el PNV y EH Bildu, también dio para mucho:

Elkarrekin Podemos, con Pili Zabala como candidata, entra en el Parlamento Vasco con 11 parlamentarios.

Los resultados del PSE-EE también fueron objeto de chistes:

El candidato del PP a lehendakari, Alfonso Alonso, tampoco se libró de las bromas:

Ciudadanos no logró representación en el Parlamento Vasco, así lo han analizado algunos tuiteros: