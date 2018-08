Curiosidades

Anécdota

Macri: 'Estos vascos nos vienen a complicar la vida'

EiTB.eus

20/12/2016

El presidente argentino tuvo problemas para pronunciar el nombre de origen vasco Urdinarrain y en tono divertido dijo: “Hay que hacer un curso para decir este nombre”.

El presidente argentino, Mauricio Macri, protagonizó el fin de semana pasado una curiosa anécdota relacionada con el nombre de origen vasco de un municipio, al participar en la inauguración de un puente en la Ruta 19, a orillas del río Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, al este de la Región Centro del país.

En su intervención en el acto inaugural, Macri agradeció en primer lugar su trabajo al gobernador Gustavo Bordet. La anécdota llegó al dirigirse al intendente de Urdinarrain, Alberto Mornacco, y más específicamente al hecho de tener que pronunciar el nombre del municipio, de origen vasco. La localidad fue fundada en 1890 y debe su nombre al general Manuel Urdinarrain, que presidió la convención constituyente de la provincia a mediados del siglo XIX.

En tono jocoso, el presidente argentino dijo: “Gracias intendente de Ur-di-na-rra-in. Hay que hacer un curso para decir este nombre. Estos vascos nos vienen a complicar la vida”. Un comentario que provocó la sonrisa de los asistentes.

.@mauriciomacri no pudo pronunciar el nombre de un municipio que visitó: "Estos vascos nos vienen a complicar la vida" pic.twitter.com/30O8TaqHDV — El Destape (@eldestapeweb) 19 de diciembre de 2016

La anécdota graciosa no restó trascendencia al acto ni tampoco hizo que las críticas de la oposición fueran menos duras, porque entendían que Macri no tuvo la suficiente consideración con el hecho de que la obra inaugurada fuera una iniciativa promovida por los anteriores gestores de la región, que ahora no están en el poder.