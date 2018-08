Curiosidades

Por supuesta infidelidad

Belén Esteban echa de casa a su marido Fran

A.I.

Redacción

20/10/2010

El programa 'DEC' recibió el pasado viernes la visita de Arantxa Contreras, supuesta amante del marido de la "Princesa del pueblo". En cuestión de horas, se desató la tormenta.

Belén Esteban y Fran Álvarez podrían estar viviendo sus últimas horas de casados, y parece que puede ir en serio. Las declaraciones de Arantxa Contreras en el programa ''DEC'' de Antena 3 podrían haber hecho temblar los cimientos de la relación, ya que ésta declaró que había sido amante del camarero durante al dos meses y medio, y que él no es feliz con ''la Esteban''.



La relación de Fran y Belén, que venía tambaleándose desde principios de verano, recibía otro duro golpe el pasado viernes, cuando Arantxa Contreras, supuesta amante del camarero, acudió al programa de Jaime Cantizano para desvelar todos los detalles de su aventura amorosa, descubierta anteriormente por su hermana. Las reacciones no se han hecho esperar y todo indica que la ex de Jesulín ha echado de casa a su marido, quizá su nuevo ex.

Contreras declaró que está "súper enamorada de Fran" y aseguró que era "el hombre de su vida", algo de lo que se dio cuenta "en unos días". La joven comentó que se vio obligada a aclarar lo ocurrido tras las declaraciones de su hermana. Además, se mostró molesta con Fran porque la dejó "tirada como una colilla". Ambos mantuvieron una relación de dos meses y medio, que tuvo lugar durante el tiempo que Belén y su marido estuvieron separados. Una vez que el matrimonio se reconcilió, la aventura amorosa quedó en "una buena amistad".

Fuerte discusión



Al parecer, la pareja habría mantenido una fuerte discusión, y Esteban decidió echar de casa a Fran. Otras fuentes indican que fue el camarero quien decidió marcharse de su nueva residencia, donde viven hace apenas unas semanas. El sábado se pudo ver al marido de la colaboradora de ''Sálvame'' saliendo de la casa familiar cargando con una maleta.