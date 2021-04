El Gran Bilbao se deja ver desde el espacio

El astronauta japonés Soichi Noguchi ha retratado la geografía de Bilbao y alrededores desde la Estación Espacial Internacional (ISS), tras recibir la petición de un tuitero bilbaíno.

Noguchi es muy activo en redes sociales, especialmente en Twitter, y acostumbra a compartir con los usuarios fotos de diversas partes del planeta observadas desde el espacio. El 18 de abril de 2021 fue el turno de la capital vizcaína.

Fue el usuario de Twitter @SpaceNosey, muy interesado en el mundo aeroespacial, quien pidió la instantánea al astronauta. Le sigue desde hace tiempo, así que "esperé hasta que llegaran días sin nubes y que coincidiera que la ISS pasara por encima de Bilbao durante el día para pedírselo sutilmente", según ha explicado a eitb.eus.

Dear @Astro_Soichi,



I know how much you like taking pictures of the Earth from the ISS.



Tomorrow 04/15 you will pass over my city, #Bilbao, northern Spain, at 09:15h UTC.

Tomorrow will be a Sunny day, a perfect one to watch us from over there.



Just a suggestion, ¿¿¿¿¿ ¿ pic.twitter.com/18ZB0PM4oI