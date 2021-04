Bilbo Handia, espaziotik ere ikusgai

Soichi Noguchi japoniar astronautak Bilboko eta inguruetako argazkia egin du Nazioarteko Espazio Estaziotik (ISS), bilbotar txiolari baten eskaera jaso ondoren.

Noguchi oso aktiboa da sare sozialetan, Twitterren bereziki, eta espaziotik ateratako planetako txoko ugariren argazkiak partekatu ohi ditu beste erabiltzaileekin. 2021eko apirilaren 18an, bizkaitar hiriburuaren txanda izan zen.

@SpaceNosey Twitter erabiltzailea izan zen astronautari argazkia eskatu ziona, mundu aeroespazialean interes handia baitauka. Aspalditik da bere jarraitzailea, horregatik "itxaron nuen hodeirik gabeko egunak iritsi eta ISSa Bilbo gainean egon arte, modu finean eskatzeko", eitb.eus-i azaldu dionez.

Dear @Astro_Soichi,



I know how much you like taking pictures of the Earth from the ISS.



Tomorrow 04/15 you will pass over my city, #Bilbao, northern Spain, at 09:15h UTC.

Tomorrow will be a Sunny day, a perfect one to watch us from over there.



Just a suggestion, ¿¿¿¿¿ ¿ pic.twitter.com/18ZB0PM4oI