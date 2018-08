noticias

Egibar cree que habrá mayoría para la ponencia de paz en el Parlamento

25/01/2013

El jeltzale ha opinado que el PP acabará formando parte, "aunque no vote activamente". Además, ha dicho que el PP realizó "su lectura" sobre la elección de Goioaga como senador, "impulsado por UPyD".

¿¿El presidente del GBB y portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha señalado este viernes que "la semana que viene o cuando toque", habrá por lo menos una mayoría suficiente para crear la ponencia de paz en el Parlamento Vasco, y cree que el PP acabará tomando parte en ella.

En una entrevista a Euskadi Irratia, Egibar se ha referido de esta manera a la decisión de posponer este jueves en la Cámara de Vitoria-Gasteiz el debate sobre la ponencia de paz por falta de acuerdo, y ha señalado que el punto en el que se debatió la elección de los tres senadores autonómicos "condicionó todo el día".

En este sentido, ha explicado que el PP realizó "su lectura" sobre la elección de Iñaki Goioaga (EH Bildu) como senador autonómico, "indudablemente impulsado por UPyD", y "la sesión contra Goioaga fue tremendamente dura, en primer lugar por parte de UPyD, y después, como consecuencia, por parte del PP, y eso condicionó todo el día".

"El PP dice, el mismo día, que no podía entrar a debatir la creación de la ponencia, pero creo que la semana que viene o cuando toque, habrá por lo menos una mayoría en favor de la creación de la ponencia, y que, aunque el PP no vote activamente, tomará parte en esa ponencia", ha reiterado.

Condena

Asimismo, Egibar ha explicado que el PNV votó en contra de una iniciativa presentada por el PP en la que planteaba la condena de los atentados de ETA y la exigencia de su disolución "definitiva e incondicional", porque, "sin olvidar el pasado, queremos mirar al futuro".

"Nosotros queremos mirar al futuro, y dijimos al PP que hoy (por ayer jueves) no íbamos a aceptar esa moción, que no íbamos a entrar en condenas, y esperamos que, por no condenar esto, no comience un proceso de ilegalización contra el PNV", ha indicado.