Bildarratz, Goioaga y Rodríguez, designados senadores autonómicos

Redacción

24/01/2013

El PSE-EE ha retrasado una semana la propuesta de crear una ponencia de paz para intentar incorporar al PP a un texto de consenso.

El Parlamento Vasco ha designado hoy, en su primer pleno ordinario de la legislatura, a Jokin Bildarratz (PNV), Iñaki Goioaga (EH Bildu) y Tontxu Rodríguez (PSE-EE) como senadores autonómicos.

La designación de Goioaga, abogado de presos de ETA, ha sido criticada por PP y UPyD, formaciones que se han ausentado en la votación al considerar su candidatura un "insulto" a la democracia.

La candidatura de Goioaga ha salido adelante con el apoyo de los parlamentarios de EH Bildu, mientras que Bildarratz ha recibido los votos de los representantes del PNV y Tontxu Rodríguez los del grupo socialista y de algunos miembros del PNV. Así, Bildarratz ha obtenido 24 votos, Goioaga 21 y Rodríguez 19 (16 del PSE-EE y 3 del PNV)

Al inicio del pleno, han intervenido el portavoz de UPyD, Gorka Maneiro, y el representante del PP, Borja Semper, mientras que el resto de grupos no ha usado su turno.

Semper ha denunciado la "falta de sensibilidad de Bildu" por proponer a Goioaga como "senador español" y ha mostrado su indignación por que este grupo haya apostado por Goioaga, del que ha dicho que es "un presunto miembro de la banda que asesinó hace 18 años" al concejal popular donostiarra Gregorio Ordóñez.

Por su parte, Maneiro ha asegurado que Goioaga es un "comisario político de ETA", al tiempo que ha rechazado la actitud de EH Bildu de "seguir hablando de presos políticos y de criticar las detenciones" de presuntos miembros de ETA.

LA PONENCIA DE PAZ, RETRASADA



En otro de los puntos del día, el PSE-EE ha pospuesto el debate de la iniciativa en la que planteaba la creación de una ponencia de paz y convivencia en el Parlamento Vasco para tratar de incorporar al PP a un texto de consenso entre todos los partidos de la Cámara autonómica.

Los grupos han tratado de alcanzar una enmienda transaccional que aunase las propuestas de todos ellos para intentar sacar adelante una iniciativa conjunta en el pleno.

Finalmente, tal y como han asegurado fuentes del PSE-EE, el PP no ha querido incorporar su firma a una propuesta consensuada entre el resto de grupos. Por ello, los socialistas han decidido posponer este debate y tratar de llevarlo al próximo pleno del día 31 de enero ya con un texto en el que también el PP ponga su firma.

El PP ha afirmado que no apoyará la creación de la ponencia si EH Bildu no condena antes el terrorismo, al considerar que es "incompatible" que un partido participe en un foro de esas características sin expresar un claro rechazo a ETA, según ha anunciado el parlamentario 'popular' Carmelo Barrio. No obstante, ha precisado que si la ponencia se pone finalmente en marcha, "estudiará" si participa o no en ella.

CONDENA A ETA

El Parlamento Vasco tampoco ha consensuado un texto de condena a ETA, como pedía el PP. Los populares pretendían que la Cámara vasca condenase todos los atentados de ETA, que exigiera su disolución definitiva e incondicional y que renovase su compromiso con las víctimas del terrorismo para salvaguardar su memoria y la verdad.

Sin embargo, este texto ha contado únicamente con el apoyo del PP (10 parlamentarios), del PSE-EE (16) y UPyD (1), y ha sido rechazado por el PNV (27) y EH Bildu (21), por lo que ha decaído.

DIVISIÓN ANTE LOS DESAHUCIOS

Por otra parte, el debate sobre la forma de hacer frente al problema de los desahucios en Euskadi ha dividido en dos bloques a la Cámara de Vitoria-Gasteiz, con EH Bildu y PSE-EE por un lado, y PNV, PP y UPyD, por otro.

Estas tres últimas formaciones han sumado mayoría y han logrado que decayera una iniciativa de EH Bildu, apoyada por el PSE, que pedía que todas las entidades financieras con ayudas públicas se viesen obligadas a aceptar la entrega de la vivienda a cambio de la cancelación completa de la hipoteca.

A la propuesta de la coalición abertzale han presentado enmiendas conjuntas el PNV, PP y UPyD, que finalmente han salido adelante.

El texto aprobado insta a los ayuntamientos vascos a que pongan los pisos vacíos de titularidad municipal a disposición de los desahuciados de sus viviendas habituales y al Gobierno Vasco que les dé prioridad para acceder a viviendas de alquiler social.

También pide a las entidades financieras que suspendan temporalmente los desahucios de quienes no puedan hacer frente al pago de la hipoteca y reclama al Ejecutivo autonómico que en función de las decisiones que adopten los bancos sobre los desahucios "revise las relaciones económicas, institucionales y de colaboración" con cada uno de ellos.

PONENCIA PARA REVISAR EL ENTRAMADO INSTITUCIONAL

Por otro lado, PNV, EH Bildu y PSE han sumado sus votos para crear una ponencia que analice en el Parlamento Vasco la revisión del entramado institucional de Euskadi. Esta iniciativa ha contado con la abstención de UPyD y del PP.

Asimismo, ha sido rechazada una propuesta de UPyD instando al Gobierno Vasco a presentar un proyecto para la reforma de la Ley de Territorios Históricos. La iniciativa solo ha contado con el apoyo de UPyD, mientras que los 'populares' se ha abstenido y el resto de los grupos han votado en contra.

LOS PARLAMENTARIOS DE EH BILDU, CON CHAPAS POR LOS PRESOS

Durante el pleno de hoy, los parlamentarios de EH Bildu han exhibido 'chapas' en las que reivindican los derechos de los presos y el acercamiento a sus lugares de origen.

Los representantes de la coalición abertzale siguen, de esta forma, la consigna hecha pública ayer por la formación, de "llevar la reivindicación por los derechos de los presos y la necesidad de acabar con la dispersión a todas las instituciones".