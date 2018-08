noticias

Crisis humanitaria

Unicef denuncia el rapto de niños en hospitales de Haití

Redacción

22/01/2010

Los bancos han abierto ya sus puertas en Puerto Príncipe y los haitianos han formado largas colas para poder retirar algo de dinero. La prioridad ahora es la reconstrucción del país.

Unicef ha denunciado hoy el rapto de al menos 15 niños no acompañados en hospitales de Haití.

"Lamentablemente hemos constatado el rapto de 15 niños en diferentes hospitales de Haití y sospechamos que han sido secuestrados por redes de trata a través de Santo Domingo", ha afirmado en rueda de prensa Jean Claude Legrand, asesor de protección de la infancia de Unicef.



Preguntado sobre dichos raptos y la posibilidad de que se hayan producido más, el funcionario internacional ha matizado que hasta la fecha tienen "evidencia" de esos casos, pero que preocupa que el fenómeno se extienda.

Legrand ha explicado que las redes de trata de menores existían antes del terremoto.

"Las redes existían previamente en Haití y eran bastante activas, raptando niños y entregándolos al mercado internacional de adopciones. Lo que ocurre siempre es que cuando hay una catástrofe, las redes tratan de aprovecharse de la fragilidad del Estado y de los sistemas de control", ha explicado Legrand.

Por ello, Unicef ha establecido todos los mecanismos de alerta disponibles para evitar que estos secuestros se produzcan, y está organizando el establecimiento de campos de acogida para albergar a todos los niños no acompañados. Legrand puso énfasis en destacar que dichos menores "no son huérfanos".

Unicef ha establecido hasta la fecha 20 puntos de acogida a menores no acompañados y atiende a unos 2.000 por día, pero el objetivo es poder llegar a 4.000.

Mujeres en peligro

Legrand denunció que Unicef no sólo está preocupada por la suerte de los niños, sino también de chicas jóvenes que trabajan como empleadas domésticas y que pueden ser susceptibles de caer en manos de las redes de trata de blancas.

"Son jóvenes muy vulnerables, que pueden ser presa fácil y debemos protegerlas", ha agregado.

El Fondo de Naciones Unidas para la Población recordó que antes del terremoto, Haití era el país más peligroso del mundo para que una mujer diera a luz, una situación que se ha agravado tras la catástrofe.

Se calcula que hay 63.000 mujeres embarazadas que darán a luz en las próximas semanas, 7.000 de ellas solas.

Las dos organizaciones alertaron, asimismo, de que temen que haya brotes de violencia sexual contra las mujeres.



Comienza la reconstrucción del país



El tiempo de los milagros se ha agotado en Haití, y la comunidad internacional ha abandonado ya las labores de rescate de posibles supervivientes. La principal preocupación ahora es atender a los damnificados y comenzar a reconstruir el país.

Ayer mismo abrieron los bancos en Puerto Príncipe y los haitianos formaron largas colas para retirar algo de dinero.

"Si no consigo llevarme mi dinero hoy voy a morir de hambre. Tengo dos hijos que alimentar, sin dinero no puedo hacer nada", ha dicho a Efe, expectante a las puertas de una oficina, la joven empleada de hostelería Louisse Matturin.

El objetivo de la reapertura de las entidades bancarias, bajo la protección de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), es contribuir a la normalización de la vida en Puerto Príncipe tras el "shock" que supuso el terremoto del 12 de enero.

Plan del Gobierno para realojar a damnificados

También el Gobierno haitiano se ha puesto en marcha y ha informado de que trasladará a unos 400.000 supervivientes del terremoto a campamentos que serán ubicados en las afueras de Puerto Príncipe.

El ministro del Interior, Antoine Bien-Aimé, ha dicho que comenzarán con la reubicación de 100.000 personas en los campamentos, algunos de los cuales serán instalados cerca de la ciudad de Croix-des-Bouquets, al norte de la capital, según Radio Metropole.

Los cascos azules que participan en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) ya han iniciado las operaciones para el desplazamiento, ha precisado.

Bien-Aimé ha agregado que cada uno de los campamentos tendrá capacidad para alojar a 10.000 personas, pero que en total prevén reubicar a 400.000 habitantes que quedaron sin techo tras el sismo.

Según la emisora haitiana, el Gobierno ya ha requisado 30 autobuses para transportar a los damnificados hacia el sur y el norte de Puerto Príncipe.

Ahora, a reconstruir el país

La ONU se prepara ya para pasar de la etapa de emergencia a la de reconstrucción, diez días después del fuerte terremoto que devastó al país caribeño, donde se han acelerado las operaciones humanitarias para asistir a unos 3 millones de damnificados.

El secretario general del organismo mundial, Ban Ki-moon, se ha reunido este jueves con su representante especial para Haití, el ex presidente estadounidense Bill Clinton, para preparar la próxima fase de los esfuerzos internacionales en la devastada nación.

Ban ha anunciado que el subsecretario general para Asuntos Humanitarios, John Holmes, y la administradora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Helen Clark, acudirán a la conferencia para la reconstrucción de Haití que se celebrará el próximo lunes en Montreal.

También ha señalado que los esfuerzos del organismo mundial en el país caribeño giran sobre tres ejes, que son mejorar los mecanismos de distribución de ayuda, garantizar la seguridad y la estabilidad, además de iniciar la reconstrucción.

La ONU ya puso en marcha el miércoles un programa de "dinero por trabajo" en el que piensa emplear en unas semanas hasta 200.000 personas para limpiar escombros y reparar infraestructura.

"Es muy importante dar a los jóvenes algo positivo qué hacer", ha observado Clinton, quien ha manifestado que los haitianos "tienen la oportunidad de volver a concebir su país".

El cuerpo de Rosa Crespo ya está en España

Un Boeing 707 de la Fuerza Aérea española ha aterrizado en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) con los restos mortales de la subinspectora de Policía Rosa Crespo Biel, que serán recibidos por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, acompañado de la ministra de Defensa, Carme Chacón, el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, y la Junta de Gobierno del Cuerpo Nacional de Policía. El ministro le impondrá la medalla al mérito policial a título póstumo.

El féretro será trasladado a Zaragoza a bordo de un Hércules, donde también está previsto que se celebre una misa en la Basílica de El Pilar.

Los ertzainas llegan esta tarde a Euskadi

En el mismo avión viajaba también la veintena de agentes de la Ertzaintza que se desplazó a Haití para ayudar en las labores de rescate.

Según el Departamento de Interior del Gobierno vasco, los agentes llegarán esta tarde a Euskadi.

Radio Euskadi ha hablado con uno de ellos. El agente, Alberto Salazar, ha comentado que "me he maravillado de esta gente, esto pasa en Bilbao y si por el terremoto muere la mitad, la otra mitad nos morimos porque no sabemos hacer nada. Los haitianos han hecho una tienda de campaña con cuatro palos y una vela".

EE. UU. confirma oficialmente que no admitirá refugiados



Mientras tanto, EE. UU. comenzó ayer a imponer su ley con firmeza en Haití.



En rueda de prensa, la secretaria nacional de Seguridad del Gabinete Obama, Janet Napolitano, ha confirmado que los haitianos que intenten llegar a EE. UU. serán repatriados.

Napolitano ha señalado que el terremoto "no es una oportunidad para inmigrar a EE. UU.", y ha pedido a los haitianos que se queden en su país "para ayudar a reconstruirlo".



El terremoto de siete grados en la escala de Richter que devastó el 12 de enero el área metropolitana de Puerto Príncipe dejó más de 100.000 personas muertas, unas 1,5 millones sin techo y 3 millones de damnificados, según cifras del Gobierno del país caribeño.