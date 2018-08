noticias

Tras la reunión

El lehendakari y Urkullu abren el diálogo pese a sus diferencias

Redacción

29/01/2010

Patxi López ha advertido a Urkullu que el "socio preferente" del Ejecutivo vasco es el PP, y que no aparente ser el salvavidas del Gobierno. Urkullu se ha mostrado decepcionado tras la reunión.

La entrevista entre el lehendakari y el presidente del PNV ha servido para poner sobre la mesa sus diferencias, aunque ambos se muestran dispuestos a colaborar en cuestiones puntuales. El lehendakari, Patxi López, ha advertido hoy a Íñigo Urkullu, de que el "socio preferente" del Ejecutivo vasco es el PP, con el que tiene "mayoría más que suficiente" para gobernar, por lo que le ha pedido que no trate de aparecer como "el salvavidas de un Gobierno que no lo necesita".

López ha hecho estas declaraciones en Eibar, al término de la reunión mantenida con el presidente del PNV, partido "muy importante" con el que ha dicho que el PSE quiere "lograr acuerdos", pero ha añadido que esta formación no tiene que hacer "ostentación de lo que no es".

"El PNV es un partido al que se necesita para hacer país, como a todos los demás" y "sería bueno contar con él, pero no es necesario. Por tanto, que no venga a aparecer como el salvavidas de un Gobierno que no lo necesita", ha afirmado el lehendakari.

Patxi López, ha rechazado dar por "muerto o superado" el Estatuto de Gernika y ha afirmado, ante la petición que le trasladó hoy Urkullu de abrir un proceso para un nuevo marco político, que no se dan, en este momento, las condiciones para "su revisión".

Por otra parte, Patxi López ha adelantado que la próxima semana enviará al líder del PNV un catálogo con los asuntos en los que ha habido coincidencia entre ambas partes en la reunión. Entre esas materias, ha citado la estrategia para la salida de la crisis, el mantenimiento de la estabilidad de las instituciones, la educación o el sostenimiento del estado de bienestar.

En su intervención, ha recordado los diez puntos que ha trasladado a Urkullu en su propuesta para llegar a acuerdos entre ambas Formaciones.