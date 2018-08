noticias

Sale en libertad la activista catalana detenida en Israel

08/02/2010

Tanto Ariadna Jové como una compañera australiana han tenido que pagar 600 euros como fianza. La activista catalana ha relatado que los soldados entraron de forma "violenta y agresiva" en su casa.

La activista catalana Ariadna Jové ha salido en libertad esta tarde pasadas las 17:00 horas en Tel Aviv, tras pagar la fianza impuesta por el Tribunal Supremo de Israel de unos 600 euros.

Según ha confirmado la agencia Europa Press, el portavoz de la familia, Iván Gordillo, ya ha hablado con Jové.

La activista catalana ha relatado que los soldados entraron de forma "violenta y agresiva" en su casa, tiraron la puerta al suelo y la apuntaron con fusiles M-16, aunque no sintió miedo porque lleva más de un año en Palestina y está acostumbrada a ver a militares.

Según ella, no han sufrido "ninguna agresión", aunque durante su traslado y en el interrogatorio fueron objeto de "comentarios despectivos", llamándolas "sucias activistas". Además, ha asegurado que han tenido "todo el apoyo" legal de sus abogados y de los medios de comunicación, además del consulado español.



Previamente, el Tribunal Supremo de Israel había ordenado la liberación de Jové y de su compañera australiana Bridgette Chappell a cambio del pago de una fianza de 3.000 shekels cada una (casi 587 euros) y les ha prohibido la entrada en Cisjordania, después de que ayer el Ejército israelí las detuviera en Ramala.

El portavoz de la familia ha explicado que la activista todavía no ha decidido si regresará a España o se quedará, y que dependerá de si finalmente el Supremo le permite regresar a Ramala, donde realiza su trabajo dentro del Movimiento Internacional de Solidaridad (ISM), porque de no ser así "no tiene sentido quedarse".



No "firmará"



El miembro del Movimiento Internacional de Solidaridad (ISM) Alberto Arco, al cual pertenece la activista catalana Ariadna Jové Martí, ha afirmado antes de la liberación que la detenida se encuentra bien y no "firmará el documento de su propia deportación".

Ha explicado que Jové se encuentra bien y con ganas de "resistir y plantar cara judicialmente a Israel".

El compañero de organización de la joven ha dicho que "no firmará ningún papel que implique la deportación voluntaria o forzosa a pesar de la insistencia militar".