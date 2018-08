noticias

Entrevista en ETB

Uria cree que el presidente del TSJPV será elegido el 24 de marzo

26/02/2010

Por otro lado, Margarita Uria (CGPJ) ha señalado que desconoce si se presentarán nuevas candidaturas y ha dicho que no le consta que Fernando Ruiz Piñeiro quiera vovler a presentarse.

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Uria ha expresado hoy su confianza en que dicho organismo logre resolver en su próxima reunión plenaria, el 24 de marzo, el proceso de nombramiento de un nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).



En una entrevista en ETB, Uria ha asegurado que entre las nueve candidaturas presentadas hasta el momento a presidir el TSJPV "había muchas valiosas" y "todos con currículum merecible", pero los miembros del Consejo "no hemos sido capaces de sumar 13 votos" para ninguno de los magistrados que han concurrido.



Uria ha negado que "en las negociaciones iniciales" sobre la presidencia del alto tribunal vasco se valoraran "otras variables"

para tratar de alcanzar acuerdos entre los sectores progresista y conservador, en función de un reparto de presidencias de Tribunales Superiores de otras comunidades autónomas.



Ha expresado su "optimismo" por el hecho de que el CGPJ vaya a lograr consensuar un nombre en su reunión mensual del próximo 24 de marzo y ha destacado que en ese pleno "no habrá otras plazas convocadas, con lo que no se podrá decir" que el nombramiento es por "compensación con Cataluña, Valencia o Andalucía".



Aunque el plazo de presentación de candidaturas en esta tercera convocatoria finalizará el día 4 de marzo, Uria ha dicho desconocer si ya han llegado algunas propuestas, ya que no le consta "ni siquiera que Fernando Ruiz Piñeiro -actual presidente en funciones del TSJPV- quiera volver a presentarse".



Otros dos magistrados de los que se presentaron en anteriores convocatorias, María Victoria Cinto y Manuel Díaz de Rábago, ya anunciaron que descartaban volver a concurrir.