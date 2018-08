noticias

25 de octubre

El PNV volverá a ausentarse en el acto del aniversario del Estatuto

Redacción

20/10/2010

Rodolfo Ares ha tachado la decisión de incoherente, después de que el PNV haya negociado el traspaso de las políticas activas de empleo.

El PNV no va a acudir, por segundo año consecutivo, al acto institucional programado con motivo del aniversario del Estatuto, el próximo 25 de octubre, al considerar que se trata de una norma "que no está completada".



Desde el PNV han explicado que sí habrá miembros de este partido dentro de la representación institucional, pero no una representación oficial en nombre del PNV.

El consejero de Interior, Rodolfo Ares, ha tachado esta decisión de "incoherente" y ha añadido que forma parte "del doble lenguaje" que utiliza el PNV en relación al Estatuto de Autonomía.



El lehendakari, Patxi López celebró el aniversario del estatuto de Autonomía por primera vez el año pasado desde que en 1989 lo hiciera el entonces lehendakari José Antonio Ardanza (PNV). Desde entonces, las formaciones nacionalistas, y en concreto el PNV, no han querido celebrar este aniversario por entender que se trata de una ley no completada al no haberse transferido todas las competencias que figuran recogidas en el Estatuto.

Este año, la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, había conminado al PNV a participar en la conmemoración al considerar que ya se ha alcanzado su "cumplimiento" con el acuerdo presupuestario que conllevará el traspaso de las políticas activas de empleo.