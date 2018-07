noticias

Análisis

Los antiinmigración se pelean entre ellos

Austria, Alemania e Italia tienen planteamientos distintos sobre qué hacer en sus fronteras de cara a la inmigración. Es la demostración perfecta de que hay que resolverlo a nivel europeo.

Los gobiernos europeos del bloque antiinmigración ya se empiezan a pelear entre ellos. Austria tiene como canciller a Sebastian Kurz, que es contrario a la inmigración, y además gobierna en coalición con el Partido Liberal, que es directamente de ultraderecha. Así que Austria quiere cerrar sus fronteras del sur, para evitar que le entren inmigrantes desde Italia y Eslovenia; pero no quiere cerrar la del norte, la de Alemania, porque no le conviene. Pero resulta que Alemania sí quiere cerrar su frontera con Austria, o al menos controlarla más, y devolver a Austria a los inmigrantes que entren por esa frontera. Y entonces Austria dice que no se quedará a esos inmigrantes, sino que se los devolverá a Italia. Y entonces el ministro del Interior italiano, Salvini, el impulsor de la política de puertas cerradas, dice que de eso nada, que Italia quiere echar a inmigrantes, no acoger a más. Es la demostración perfecta de que el tema de la inmigración hay que resolverlo a nivel europeo, entre todos, y no cada cual en su frontera; pero eso el bloque antiinmigración se niega a aceptarlo aunque está claro como el agua.