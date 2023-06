Felipe Etxebarria Análisis Cada vez más indicios de nuevos cargos contra Trump Felipe Etxebarria Publicado: 08/06/2023 12:36 (UTC+2) Última actualización: 08/06/2023 12:36 (UTC+2) En el registro realizado por la policía federal en su residencia privada de Mar-a-Lago en Florida, el FBI confiscó alrededor de 11 000 documentos, muchos de ellos catalogados de alto secreto. Escuchar la página Escuchar la página

La acusación sobre el manejo de los documentos gubernamentales secretos por parte del expresidente Donald Trump parece cada vez mas inminente, según distintos medios estadounidenses. Según estos medios, los fiscales del equipo del fiscal especial Jack Smith, habrían informado este miércoles a los abogados de Trump que el expresidente ha sido el objeto personal de su investigación. Según estas informaciones, este es el paso previo a posibles cargos contra Trump, que plantea presentarse a las elecciones de 2024.

En el registro realizado por la policía federal en su residencia privada de Mar-a-Lago en Florida, el FBI confiscó alrededor de 11 000 documentos, muchos de ellos catalogados de alto secreto. Trump se los había llevado de la Casa Blanca a su residencia al final de su presidencia.

Según la legislación, los presidentes al final de su mandato están obligado a entregar los documentos al Archivo Nacional. Además, existen reglas legales estrictas sobre el manejo de los documentos secretos, incluidas en una ley sobre secretos.

En noviembre, el fiscal general Merrick Garland nombró a Jack Smith fiscal especial para investigar este asunto. Smith también está investigando la responsabilidad de Trump en relación con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Cuando ayer el New York Times y la CNN informaron que pronto habría una acusación formal contra Trump, el expresidente escribió en su plataforma digital. "Nadie me ha dicho que sería acusado, y no lo debería, porque no he hecho nada malo".

El juicio por el pago secreto de dinero a una actriz porno comienza en primavera

Trump será ya el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en ser juzgado. En marzo fue acusado por el fiscal de Manhattan de haber pagado para comprar su silencio a la actriz porno Stormy Daniel durante la campaña para las elecciones de 2016. Sorpresivamente la noticia hizo subir su popularidad en las encuestas.

También en primavera comienza el juicio contra el expresidente por las acusaciones de falsificación de documentos comerciales. Es decir, todo esto ocurrirá en medio de la campaña de las primarias de los republicanos para elegir al candidato del partido para las presidenciales de 2024.