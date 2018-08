Crisis Económica

Datos del paro 2012

¿Por qué el desempleo es menor en Gipuzkoa?

Pedro G. Larragan

25/01/2013

La tasa de paro de Gipuzkoa es hasta seis puntos menor que la de Araba, Bizkaia y Navarra, y se asemeja a la media europea.

Euskadi ha cerrado 2012 con récord de paro y destrucción de empleo. De hecho, tras Castilla-La Mancha, la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) ha sido en donde más número de ocupados y cotizantes se han perdido. Y cuanto menos cotizantes, más difícil es pagar pensiones y prestaciones sociales.

Además, junto a Navarra, también fue una de las CC. AA. en donde más subió el paro.

La fuerte caída de la industria lo explica, ya que la industria es a nuestra economía, lo que la construcción a la española. Lo explica Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU): "La industria es quien más ocupados ha perdido. Hemos perdido 9.400 ocupados en la industria, y los servicios han perdido 7.600, cuando casi el 70% de nuestros empleados están en los servicios. La industria, en porcentaje, es quien está perdiendo más empleo".

Por territorios, Araba es quien más paro sufre, un 18%. Detrás están Bizkaia y Navarra con un 17%, mientras que en Gipuzkoa el desempleo se queda en el 12,5%, una cifra similar a la de la media europea.

Gipuzkoa es ahora mismo el territorio más rico del estado español en términos de renta y desempleo. ¿Por qué? "La importancia la tienen las cooperativas. Como la mayoría de trabajadores son socios, lo que han hecho desde el principio es aceptar medidas de flexibilidad, y desde los años 2009 y 2010 han congelado salarios e incluso bajado salarios. Eso ha provocado que la sangría del empleo sea muchísimo menor en Gipuzkoa", según De la Rica.

2012 ha sido mal año, pero 2013 no será mejor. Los expertos creen que la flexibilidad interna en horarios y sueldos a cambio de no despedir, así como la ayuda financiera de las instituciones vascas a pymes y autónomos, será la única forma, no ya de crear, pero sí de cuando menos frenar la destrucción de empleo.