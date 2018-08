Crisis Económica

Presupuestos 2013

Atutxa: 'El PSE sabe que la prórroga presupuestaria no es una opción'

Redacción

28/02/2013

El PNV dice que las Cuentas 'no se pueden prorrogar automáticamente', porque 'no se puede gastar lo que no tenemos, con lo cual no es una opción'.

El PSE ve 'muy difícil' apoyar las Cuentas y ve al Gobierno 'perdido' El PSE no descarta enmendar a la totalidad los presupuestos del PNV La presidenta del Bizkai Buru Batzar (BBB) del PNV, Itxaso Atutxa, ha asegurado que la prórroga presupuestaria "no es una opción" y el PSE, en contra de lo manifestado, "lo sabe claramente". En una entrevista al programa 'Egun on Euskadi' de ETB-2 la presidenta del PNV vizcaíno se ha mostrado convencida de que los socialistas vascos se equivocan al afirmar que el Ejecutivo pretende la prórroga presupuestaria. En su opinión, la percepción expresada por el portavoz del grupo socialista, José Antonio Pastor, tras reunirse con el consejero vasco de Economía y Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, "debió ser un despiste"."Él sabe que no podemos ir a una prórroga, no tenemos los ingresos del año pasado, con lo cual son 1.200 millones menos, y él lo sabe, porque estuvieron en ese Gobierno", ha dicho. Segun Atutxa, los presupuestos del Gobierno Vasco "no se pueden prorrogar automáticamente", porque "no se puede gastar lo que no tenemos, con lo cual no es una opción". Itsaso Atutxa ha afirmado que la presentación de los presupuestos a los grupos parlamentarios, por parte del consejero, y la posterior explicación del lehendakari (quien confió en aprobarlo, ante la 'crudeza' de la situación) fueron argumentos "claros", porque se sabía "desde el principio" cuál era la situación económica y "la necesidad de ajustar algunas partidas". "Por tanto, el señor Pastor, sabiendo cuál es la situación, sabe claramente que no vamos a ir a una prórroga, sino que vamos a intentar hablar con todos los partidos para llegar a un acuerdo y a sacar los presupuestos adelante", ha insistido.

