Crisis Económica

Plan Nacional de Reformas

El Gobierno prevé que hasta 2015 no empezará a crearse empleo

Redacción

26/04/2013

Además, la economía caerá un 1,3% en 2013 y han elevado el objetivo de déficit para este año al 6,3%. La subida del IRPF se mantendrá hasta 2015. Rajoy explicará las reformas en el Congreso, en mayo.

El Gobierno de Rajoy prevé que la economía española caiga este año el 1,3 %, frente al 0,5 % inicialmente pronosticado, y que la tasa de paro se mantenga en el 27,1 %, según los datos del Programa de Estabilidad 2013-2016 aprobado este viernes por el Consejo de Ministros.

De esta forma, la tasa de paro será del 27,1 % en el 2013, nivel al que ya se ha llegado en el primer trimestre del año, mientras que en 2014 bajará al 26,7 % y en 2015, al 25,8 %. No será hasta 2016 cuando caiga por debajo del 25 %. No obstante, se seguirá destruyendo empleo en 2013 y en 2014 (el 3,4 y el 0,4 %, respectivamente), y en 2015 y 2016 crecerá ligeramente, el 0,3 y el 0,7 %, respectivamente, según esas previsiones.

El Gobierno admite así que acabará la legislatura con más paro que cuando Rajoy accedió a la presidencia.

Además, han elevado el objetivo de déficit para este año al 6,3%, frente al 4,5 % previsto inicialmente. Asimismo, el saldo negativo para 2014 se fija en el 5,5 %, porcentaje que bajará hasta el 4,1 % en 2015. Por último, el Ejecutivo augura un déficit del 2,7 % para 2016.

Por otro lado, la deuda pública española, que cerró el pasado año en el 84,2% del PIB, crecerá más de diez puntos entre este año y el próximo, y rozará el 100% en el horizonte de 2016, según el escenario macroeconómico incluido en ese programa. Son datos que han dado a conocer en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, junto con los ministros Luis de Guindos y Cristóbal Montoro.

Impuestos

Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Ejecutivo no va a subir "los grandes impuestos", y ha citado entre ellos el IRPF y el IVA, aunque sí hará "algunos ajustes" en materia de fiscalidad medioambiental, impuestos especiales y depósitos bancarios. El Gobierno prevé recaudar entre 250 y 300 millones con un impuesto sobre los depósitos bancarios que aplicará a las entidades financieras y que tendrá un "tipo muy moderado", ha indicado Montoro.

Según han explicado en rueda de prensa, sólo se revisarán algunos impuestos especiales (tabaco, alcohol, hidrocarburos o electricidad), aunque, el ministro de Hacienda ha descartado una subida del impuesto sobre hidrocarburos "porque su precio es ya demasiado alto", ni tampoco de los que puedan ser perjudiciales para la hostelería, aunque ha eludido precisar cuáles se elevarán.

Además, han señalado que, "en la medida de lo posible", el Gobierno intentará "suavizar" el IRPF y el IVA "en tiempos venideros", aunque el ministro de Hacienda ha anunciado que la subida del IRPF acordada excepcionalmente para dos ejercicios (2012 y 2013) se mantendrá también en 2014. "Suprimiremos el gravamen especial del IRPF en 2015, antes no es factible", ha dicho.

El Gobierno ha anunciado que se eliminarán deducciones en el impuesto de sociedades que minoran la base imponible de las grandes empresas, "aquellas con una facturación superior a los 20 millones de euros", con el objetivo de "acercarse a la doctrina europea".

"No vamos a pedir a los españoles grandes esfuerzos", ha asegurado Sáenz de Santamaría durante la presentación del Plan Nacional de Reformas, quien ha dejado claro además que el Gobierno "no va a alterar" su política económica, porque ésta, ha dicho, "no se improvisa". "Va a ser la misma", ha subrayado.

En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo "sigue pensando" que es bueno recortar el déficit público, pero ha añadido que, gracias a los esfuerzos que hicieron los ciudadanos en 2012, las reformas que se avecinan se caracterizan por su carácter estructural.

Jubilación a los 70 años

Por otro lado, el ministro de Hacienda ha asegurado hoy que el Gobierno no quiere elevar la edad legal de jubilación a los 70 años.

IPC

El Gobierno también aprobará la ley de desindexación de la economía española, con la que se pretende actualizar las rentas públicas un base a un índice diferente del IPC. Afectará especialmente a los contratos administrativos.

Déficit de las CCAA

El Gobierno ha ampliado en 0,5 décimas el objetivo de déficit para las comunidades autónomas para este año, por lo que se elevará del 0,7 previsto hasta ahora hasta el 1,2 % del producto interior bruto (PIB). Además, el ministro de Hacienda ha anunciado una reducción de los convenios entre el Estado con las administraciones autonómicas y las corporaciones locales con los que se financian servicios públicos.

Costes de financiación

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha dicho que la fuerte caída en los costes de financiación de España en los mercados de deuda permiten anticipar que también las empresas españolas accederán al mercado a menor coste.

Rajoy explicará las reformas en el Congreso

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha solicitado comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar el Plan Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad 2013-2016 aprobados este viernes en el Consejo de Ministros y que el Ejecutivo va a enviar a Bruselas. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, que ha expresado el deseo del Ejecutivo de que esa comparecencia se produzca "lo antes posible", si bien ha venido a reconocer que será a partir de la segunda semana de mayo.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha avanzado que las medidas incluidas en el Plan Nacional de Reformas 2013-2016 tendrán un impacto positivo de hasta dos puntos porcentuales sobre el PIB.

Bruselas avala que España retrase hasta 2016 la corrección del déficit

La Comisión Europea ha avalado que España retrase dos años, hasta 2016, el objetivo de reducir el déficit hasta el 3% del PIB teniendo en cuenta la "difícil situación económica". No obstante, antes de dar su autorización oficial a esta prórroga, el Ejecutivo comunitario quiere examinar si la nueva senda de ajuste fiscal propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy se basa en "un número suficiente de medidas estructurales y de alta calidad".