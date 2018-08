Crisis Económica

Entrevista en ETB

Fagor Electrodomésticos defiende el plan de viabilidad vigente

E.A.

28/10/2013

El director general asegura que si ese plan no sirve, hay que marcar cuáles son los problemas. ''No creo que MCC quiera desvincularse de Fagor Electrodomésticos'', asegura.

''El objetivo es que Fagor Electrodomésticos siga existiendo'', asegura Sergio Treviño, director general de la empresa, y, para ello, defiende el plan de viabilidad vigente.

Entrevistado en exclusiva en ETB, Treviño ha explicado que a finales de verano presentaron un Plan de Viabilidad que contiene una ''fuerte reestructuración industrial'' para ''resolver las necesidades de ser competitivos''.

Preguntado sobre las críticas a ese plan, Treviño defiende que ''el plan es viable'', pero que ''le falta financiación''. Asegura que ''se han dicho muchas cosas sobre la viabilidad'', pero que el plan ''contiene todas las medidas necesarias''. Dice que si la solución de Fagor pasa por hacer otro plan, lo harán; pero que habrá que ''revisar y plantear las cuestiones a corregir''.

En relación a la reestructuración que plantea el plan, Treviño explica que ''solo aquellas actividades que pueden ser rentables se pueden mantener'', y cita el encastre (los hornos, las placas, las campanas) y algunos productos de nicho. El plan prevé en "algunos casos" el cierre de plantas y finalización de actividad, como la de frigoríficos.

''El objetivo es que Fagor Electrodomésticos siga existiendo'', subraya el director. ''Yo no tengo ninguna duda de que MCC quiera continuar. No creo que quiera desvincularse de Fagor Electrodomésticos. He leído lo contrario, pero no en boca de sus representantes'', ha dicho.

Deuda

Fagor Electrodomésticos entró en preconcurso de acreedores el pasado 16 de octubre. Treviño ha explicado que la empresa tiene una deuda de 859 millones de euros, de los cuales un tercio es deuda bancaria, y que trabajan con la Coropración Mondragón, con instituciones y con entidades bancarias para lograr vías de financiación.

Admite que se tenía que haber abordado una reestructuración que no se abordó, y que no se tomaron ciertas decisiones drásticas a tiempo.

Reubicación de trabajadores

En cuanto a la reubicación de 1.000 personas, Treviño admite que va a ser una cifra ''complicada de resolver'', pero asegura que ''la Oficina de Empleo hoy anticipa que podrá hacerlo''. Asimismo, dice que no necesariamente tiene que ser a costa del personal eventual.

Aportaciones

Sobre la pérdida de capital social y aportaciones voluntarias, el director de Fagor Electrodomésticos defiende que la forma de recuperar ese dinero es ''con la empresa en continuidad''.

En caso contrario, ''Fagor Electrodomésticos hará todo lo posible por devolver ese dinero, pero, en un marco de no continuidad, eso trascenderá a lo que es el control de Fagor'', explica.

Asimismo, asegura que ''no necesariamente serían los últimos en cobrar''. ''No están en la cola de los acreedores'', ha reiterado.