Crisis Económica

Crisis en Fagor

La filial polaca de Fagor solicita concurso de acreedores

31/10/2013

De 7 a 10 días es lo que se da de plazo Fagor Electrodomésticos para conseguir la financiación. La matriz se mantiene en preconcurso.

Fagor Mastercook, filial polaca de Fagor Electrodomésticos, ha presentado este jueves un concurso voluntario de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San Sebastián, mientras que la sociedad matriz (Fagor Electrodomésticos) sigue sujeta al preconcurso presentado este mismo mes y mantiene los plazos establecidos por ley para dar salida a la situación en la que se enfrenta y "encontrar una financiación que permita poner en marcha el plan de reestructuración y continuidad".

Esta decisión ha sido comunicada este mismo jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de que Mondragon anunciara ayer que no ve "viable" la propuesta presentada por Fagor Electrodomésticos y considerara, "de forma unánime", que el proyecto no responde a las necesidades del mercado y no puede financiarle.

La compañía ha explicado que ha tomado esta decisión ante "la falta de financiación para hacer frente a las obligaciones contraídas con sus proveedores".

La planta polaca da empleo a 1.800 trabajadores y en 2012 registró ventas por valor de 220 millones de euros, han señalado fuentes de Fagor Electrodomésticos.

Factoría de Francia

Respecto a las fábricas que la emblemática firma de electrodomésticos tiene en Francia, las fuentes consultadas han señalado que no ha presentado solicitud de concurso de acreedores.

Sin embargo, las últimas tres semanas han paralizado la actividad y los trabajadores están a la espera del resultado que de la reunión que mantendrán el próximo miércoles sindicatos y dirección, según ha podido saber EiTB.

Según los sindicatos, Fagor Brandt anunciará una suspensión de pagos. Si se llega a esa situación, intervendrá un Juzgado Mercantil, y deberá tomar una decisión entre las tres opciones posibles: volver a poner todo en marcha, dejar la factoría en manos de otra empresa interesada o cerrarlo todo.

Los sindicatos creen que la tercera es la opción más probable. Por ello, han abierto conversaciones con el ministro de Industria, al que pondrán sobre la mesa que la factoría tiene una demanda de más de 60 millones de euros.

Fagor compró en 2005 la filial francesa, y para muchos fue una decisión equivocada, porque se tomó sin tener en cuenta la crisis. En total son 2.000 los trabajadores que están repartidos en las cuatro factorías y un centro logístico en el Estado francés.

La cooperativa ha explicado que la entrada en concurso de acreedores de la filial polaca no afecta a Fagor Electrodomésticos, al estar amparada legalmente en la ley concursal desde que el pasado día 16 de octubre solicitara voluntariamente un preconcurso de acreedores.

Por lo tanto, la matriz, Fagor Electrodomésticos, Soc. Coop., continúa sujeta al régimen de preconcurso previsto en el artículo 5. bis de la Ley Concursal.

Suspenden la cotización de Fagor

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspender de forma cautelar la negociación de Fagor Electrodomésticos en el mercado AIAF de renta fija, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre el valor.

La suspensión se produce un día después de que la Corporación Mondragón (MCC) anunciara que no rescatará Fagor, la cooperativa emblemática del grupo, con lo que su situación queda seriamente comprometida y abocada, según los representantes de la compañía, a un concurso de acreedores que conllevará la "desaparición" de toda la actividad de la empresa.

Ayer a la tarde, el Consejo Rector de Fagor Electrodomésticos -órgano de gobierno cooperativo- y el Consejo Social -órgano de representación social de sus socios- advertían de que si no se les concedía la financiación requerida (como finalmente ha hecho Mondragon), se entraría en una situación de concurso de acreedores, que llevaría a la desaparición de todas las actividades de la empresa y todos sus puestos de trabajo, "sin solución de continuidad".

Plazo para lograr financiación

De 7 a 10 días es lo que se da de plazo Fagor Electrodomésticos para conseguir la financiación que no ha logrado hasta ahora, según ha asegurado el presidente del consejo rector de la cooperativa Xabier Bengoetxea, en una entrevista este jueves por la noche a Goiena Telebista.

De hecho, Fagor Electrodomésticos ha comunicado oficialmente a la CNMV que "no descarta" acudir a la solicitud del concurso de acreedores sin agotar el plazo de cuatro meses que le permite su situación de preconcurso si no obtiene en breve los fondos que necesita.

La compañía ha remitido a última hora de esta tarde una comunicación complementaria a la que ha remitido esta mañana, en la que anunciaba la entrada en concurso de acreedores de Fagor Mastercook S.A., su filial polaca.

La firma vasca asegura que "continúa realizando todas las actuaciones a su alcance tendentes a permitir la refinanciación de sus deudas y la materialización de alternativas viables para dar salida a la situación actual", al amparo de la situación de preconcurso a la que se acogió el pasado 16 de octubre.

Sin embargo, la empresa "considera oportuno poner en conocimiento de los mercados" que, "en el supuesto de que dichas actuaciones no se traduzcan en el corto plazo en la obtención de fondos que permitan una mejora de la posición de tesorería suficiente para permitir el mantenimiento de la actividad ordinaria de Fagor", la dirección "no descarta acudir a la solicitud de concurso con carácter previo a la finalización del plazo de preconcurso".