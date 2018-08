Economía

Crisis Fagor

MCC no rescatará a Fagor al no ver viable su proyecto

Redacción

31/10/2013

Mondragón Corporación Cooperativa ha afirmado en una nota que la financiación "no serviría para garantizar el futuro empresarial de Fagor Electrodomésticos".

La Corporación Mondragón ha informado que no destinará los fondos solicitados por Fagor Electrodomésticos para financiar su plan de viabilidad, al entender que "no servirían para garantizar su futuro empresarial", que el grupo "no ve viable".

MCC, que ya inyectó 70 millones de euros en la cooperativa el pasado mes de mayo, ha argumentado que el proyecto presentado por Fagor Electrodomésticos "no responde a las necesidades del mercado".

El Consejo General del grupo Mondragón señala abiertamente que "no ve viable" la propuesta presentada por Fagor Electrodomésticos y considera "de forma unánime" que el proyecto no responde a las necesidades del mercado y que los recursos financieros que demanda no servirían para garantizar su futuro empresarial.

Ayudas de 300 millones

La Corporación recuerda las ayudas otorgadas a Fagor Electrodomésticos en los últimos años por las cooperativas y a través de los diversos instrumentos financieros corporativos que han ascendido a 300 millones de euros.

La nota señala que la Corporación es una asociación de cooperativas autónomas e independientes entre sí que se dotan de una serie de mecanismos de solidaridad compartidos. "La Corporación defiende los intereses de todas sus cooperativas mientras que la responsabilidad de gestión de los negocios recae enteramente en cada una de ellas", añade antes de indicar que la situación de Fagor Electrodomésticos no afecta a las demás cooperativas "ya que no se trata de un holding empresarial, sino de asociación de entidades independientes y autónomas".

El Consejo General de Mondragón indica que continuará habilitando todos los mecanismos de solidaridad necesarios para reducir al máximo el impacto en el empleo por la situación de Fagor Electrodomésticos.

Promoción de nuevos negocios

El Consejo General indica que intensificará la actividad promotora y que está asumido el compromiso de elaborar a corto plazo una propuesta de trabajo para activar a través de vías ordinarias y extraordinarias "todos los agentes corporativos ligados a la promoción de nuevos negocios".

La declaración finaliza con una raficiación de la apuesta por el modelo cooperativo y los valores propios del cooperativismo que, según indica, "son hoy más que nunca claves de gestión de las empresas del futuro, a pesar de que la coyuntura económica es adversa y pone en dificultades a todo tipo de organizaciones empresariales".

La decisión de MCC aboca a Fagor Electrodomésticos a presentar de manera "inminente" un concurso de acreedores que significaría la "desaparición" de toda la actividad de la empresa, según han manifestado hoy el Consejo Rector y el Consejo Social de la compañía guipuzcoana.